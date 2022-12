Uriarte acusa al PP de cometer "desacato" para impedir las renovaciones en el CGPJ y el TC

El diputado de Unidas Podemos por Vizcaya Roberto Uriarte ha acusado al PP de cometer "desacato a la Ley" para impedir las renovaciones en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. "Esto es gravísimo y no ha pasado nunca en democracia", ha denunciado.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Uriarte ha asegurado además que la reforma del delito de malversación se está llevando a cabo "con toda la atención" para llevarla a cabo con una "técnica jurídica depurada".

Cuestionado por la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'sí es sí', ha defendido que está bien redactada y ha advertido que existe una disposición transitoria quinta del Código Penal que determina "lo que hay que hacer en estos casos" y establece "cómo se debería aplicar en este tipo de modificaciones".

"No creo que es necesario volverlo a redactar sino que el Tribunal Supremo unifique doctrina y determine que hay que aplicar la transitoria quinta del Código Penal", ha defendido.

Asimismo, ha valorado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha estado apoyada por el resto del Gobierno, así como el hecho de que "las declaraciones de los partidos del bloque de investidura, sin ninguna fisura, fueron muy claras y nítidas desde el principio".

"La ley está bien hecha, era necesaria y hay que aplicarla. Buscar una supuesta necesidad técnica trata de ocultar el problema de base: la ley introduce la idea de que el consentimiento en las relaciones sexuales debe ser claro y convencido", ha añadido.

Respecto a la situación generada en el Consejo General del Poder Judicial y la iniciativa del Gobierno que busca desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional rebajando la mayoría que se exige al CGPJ para nombrar magistrados, Uriarte ha advertido que la situación que se vive es "una desvergüenza".

Tras lamentar que en política se tiende a "difuminar la responsabilidad" entre todos los partidos, Uriarte ha denunciado que en esta cuestión hay "solo un responsable: el Partido Popular". "En su día ya dijo que quería controlar al Tribunal Supremo por la puerta de atrás y están en esa estrategia, una estrategia de bloqueo", ha lamentado.

En esta línea, ha censurado que al "bloquearlo" el PP también se impide al resto de diputados cumplir con sus mandatos. "Yo no puedo cumplir y tengo que desobedecer la ley porque hay un grupo que es necesario para conformar la mayoría de 3/5 y que no me permite cumplirlo. Esto es gravísimo y no ha pasado nunca en democracia", ha añadido.

A su juicio, la situación que se da es como si los parlamentarios, una vez finalizado su mandato de cuatro años, decidieran no convocar elecciones. "El PP no solo no cumple con su deber sino que se lo impide a los demás. El problema en la renovación del CGPJ y del TC más que un problema de la ley o de la Constitución es que es un fraude de ley", ha insistido.

Por todo ello, ha acusado al PP de no solo cometer fraude de ley sino "desacato a la ley". "Tiene el cálculo de que en las próximas elecciones habrá un gobierno con Vox y buscan aguantar al máximo. Es un ataque muy fuerte a la soberanía", ha insistido.

Sobre la reforma del delito de malversación, el diputado de Unidas Podemos ha sostenido que se está haciendo "con toda la atención" para llevarla a cabo con una "técnica jurídica depurada" y con "todo el cuidado": "Técnicamente va a ser muy depurada porque no hay otra salida".

Asimismo, ha defendido que la nueva ley de Vivienda es "fundamental" y, pese a que dan "pequeños escollos", se debe aprobar esta legislatura ante la necesidad de "intervenir claramente el mercado de la vivienda e impedir los comportamientos abusivos de los fondos buitre".

Uriarte, que ha destacado la "voluntad de llegar a acuerdos" por parte de todos los Ministerios, ha subrayado además la importancia del plan para actuar sobre la cesta de la compra y ha confiado en que salga adelante.

Por otro lado, ha apostado por "mantener la cohesión del bloque de investidura actual, la estabilidad y la gobernabilidad", y ha acusado a la ultraderecha de saber "hacer ruido muy bien" en el Congreso de los Diputados.

Además, ha recordado que la potestad de adelantar las elecciones generales corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha considerado que adoptará una decisión al respecto "según la coyuntura que haya".

Asimismo, ha defendido que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sería la "mejor candidata" para liderar a la fuerzas que se sitúan a la izquierda del PSOE.

"Por eso le pedimos que liderara el espacio y asumiera la Vicepresidencia. Le pedimos que encabezara un movimiento que no solo mantuviera la cohesión sino que lo intentara ampliar... Estamos a la espera... aún no ha respondido a la petición de liderar la candidatura de las elecciones generales, pero todo hace pensar que responderá positivamente", ha expresado.

Por último, respecto a la situación generada en la OSI de Donostialdea y en el conjunto de Osakidetza ha asegurado que en Euskadi se está privatizando la sanidad vasca de forma "más sibilina que en Madrid".

"Se ha debilitado Osakidetza con un proceso en el que se han amortizado muchas plazas. Era el buque insignia del Gobierno Vasco y el gran orgullo y hoy en día se ha dejado caer. No se ha mantenido la joya de la corona y se aprecia un malestar por parte de los trabajadores", ha finalizado.