Defensa dice que desconoce por completo el plan de crear un escudo antimisiles

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado que el Gobierno haya recibido una propuesta de Alemania para que España forme parte de un escudo antimisiles europeo, y ha dicho que la desconoce "por completo" así como si se tratará en la cumbre hispano-alemana de este miércoles en A Coruña.



"En este momento no tenemos ninguna propuesta formulada desde ningún punto de vista", ha recalcado Robles al ser preguntada en los pasillos del Gobierno y ha señalado que no le consta que se haya mantenido ninguna reunión al respecto con la embajadora de Alemania en España, Maria Margarete Gosse.



La representante diplomática alemana ha asegurado en la cadena Ser que España abordaría con Alemania la creación de un escudo antimisiles.



Robles ha afirmado que ni el canciller alemán, Olaf Scholz, ni su ministra de Defensa, Christine Lambrecht, les han hecho llegar "ninguna consideración al respecto".



Ha precisado que si finalmente se recibe, se verá en qué términos y España se pronunciará, pero ha insistido en que "a fecha de hoy" no conocen el alcance de una propuesta, que "al parecer está todavía en estudio por parte de Alemania".



"En la defensa de los valores vamos a estar, pero de esa propuesta en este momento no tenemos conocimiento", ha reiterado la ministra, que ha asegurado también que desconoce si se va a formular en la reunión bilateral de esta tarde.



Fuentes de Defensa han indicado, no obstante, que esperarán a ver si este asunto se trata en la cumbre que presidirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al canciller alemán.



La Secretaría de Estado de Comunicación ha desmentido a primera hora de este miércoles que el Gobierno "haya recibido ninguna propuesta o comunicación al respecto", como han publicado varios medios de comunicación, de crear un escudo de defensa antiaérea de países de la UE ante la amenaza rusa.



Horas después, la embajadora alemana ha aclarado en un mensaje en las redes sociales que se trata de una iniciativa multilateral basada en la invitación que pronunció el canciller Scholz en un discurso en Praga el pasado 29 de agosto.



"Una invitación a todos nuestros socios europeos", ha subrayado María Margarete Gosse, que acompaña al mensaje la intervención de Scholz en la Universidad de Carolina.