El Defensor del Pueblo pedirá "formas concretas" de colaboración a la Iglesia

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha avanzado que pedirá "expresamente" formas de colaboración "concretas" a la Iglesia católica española en la investigación sobre los abusos sexuales a menores en el ámbito eclesial, y ha informado de que, a día de hoy, han sido 230 víctimas de abusos las que han contactado con la comisión, desde que esta se creó a comienzos del mes de julio.

"Claro que habrá que colaborar, si dicen que no van a participar, yo voy a pedirles expresamente formas de colaboración muy concretas, no del tipo colaboramos o no colaboramos, sino sobre estos casos, ¿qué puede decirnos? ¿qué ocurre en estas congregaciones? ¿qué pasa en estos archivos? Sé que el problema fundamental es la apertura de archivos y sé exactamente lo que dice el Acuerdo Iglesia-Estado pero sí voy a llamar, porque necesitamos la colaboración de toda la sociedad, y creo, espero y deseo que la Conferencia Episcopal no sea algo al margen, sé que colaborará y deseo que lo haga", ha subrayado Gabilondo.

Así lo ha expresado el Defensor del Pueblo este martes en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, que se ha celebrado en el Casino de Madrid.