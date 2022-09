El PSOE, "orgulloso" de combatir la prostitución, según la secretaria de Igualdad

El PSOE está "orgulloso" de abanderar la lucha para abolir la prostitución, algo que es complicado de conseguir pero que "se logrará, como ha pasado con otras causas sociales, a base de reivindicación social y compromiso político".



Así lo ha asegurado, en una entrevista concedida a EFE, la secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Andrea Fernández, con motivo de su participación en Logroño en el II Congreso Sobre Violencia Sexual celebrado en los últimos días.



Entre otras cuestiones, en este congreso se ha analizado cómo la prostitución es una forma más de violencia contra las mujeres, lo que justifica el objetivo de su abolición en España; algo hacía lo que quería ir la Ley de Garantías de Libertad Sexual -conocida como la Ley del solo sí es sí- "aunque finalmente ese apartado quedó fuera", ha detallado Fernández.



"Fue un punto que generó polémica y no terminó como queríamos por una situación de vetos cruzados con el PP y el resto de grupos que conforman la mayoría de la investidura", detalla la dirigente socialista.



Fue "una renuncia a nuestra posición para elaborar una Ley que tuviera viabilidad" pero el PSOE mantiene el objetivo de buscar una normativa legal "que le de proxenetismo una redacción que funcione" y que "establezca sanciones para los hombres que acuden a la prostitución".



Además también quieren regular la "tercería locativa", la fórmula utilizada cuando terceras personas alquilan o prestan espacios para que en ellos se desarrollen actividades de proxenetismo o prostitución.



"No es imposible acabar con la prostitución", subraya Fernández, que recalca que este "es un fenómeno que responde a los mismos patrones que las demás formas de violencia contra las mujeres".



Reconoce que "se trata de realidades estructurales muy encardinadas en nuestra sociedad y eso hace que sea muy difícil acabar con ella" pero "también era difícil acabar con la violencia de género y conseguimos una Ley que hoy en día concita un apoyo mayoritario, con lo que nuestra aspiración es lograr los mismos consensos en torno a la prostitución, no vamos a renunciar a ello, no es una opción".



"En la historia ha sido difícil acabar con muchas lacras, pero a base de lucha, reivindicación social y reflexión política se ha logrado" y "buscar la abolición de la prostitución es un compromiso que supone un orgullo para el PSOE y un privilegio para mí", ha concluido la secretaria de Igualdad del PSOE.



En este congreso también ha intervenido la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Congreso, Laura Berja, que se ha centrado en la Ley del solo sí es sí, de la que "estamos convencidos de que va a ser transformadora y, en cualquier caso, es un hito histórico en los derechos de las mujeres y en su protección".



Esta Ley "ha logrado el cambio penal de un paradigma" en "cómo se entiende la violencia sexual" ya que "hasta ahora se entendía con la condición de intimidación, de violencia" y eso "de alguna manera justificaba, que el silencio la mujer podía ser cómplice", pero con la nueva norma "se pone en el centro el consentimiento, si no lo hay, hay agresión".



Cree que esta Ley "tendrá efectos transformadores a medio y largo plazo" ya que "hablamos de cambiar mentalidades, de combatir el machismo, que es algo cultural".



Pero era pertinente aprobar ahora esa Ley, ha defendido, porque "estamos en un momento en el que hay quienes niegan la violencia de género y hacen de altavoz de ideas que pueden suponer un retroceso en todo lo conquistado en igualdad" y "ahora hay un instrumento legal que va a contrarrestar el discurso negacionista de la violencia machista", ha concluido.