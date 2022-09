Jordi Sànchez acusa a Oriol Junqueras de ser "un indocumentado" o de "mentir"

El exsecretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha acusado este jueves al presidente de ERC, Oriol Junqueras, de ser o "un indocumentado" o de haber "mentido" en relación al acuerdo entre ambas formaciones sobre la composición de la delegación de la mesa de diálogo.



En declaraciones a Catalunya Ràdio, Sànchez ha afirmado que la literalidad del acuerdo establece "de forma inequívoca" que la delegación "representaría al conjunto de sensibilidades del independentismo", después del veto a la propuesta de miembros por parte de JxCat.



JxCat planteó una delegación para la mesa de diálogo formada por el entonces secretario general, Sànchez, su sucesor en el cargo, Jordi Turull, la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, y el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, que no fue aceptada y que motivó la no asistencia del partido a esta reunión.



Sànchez ha indicado hoy que esta delegación pretendía que la mesa de diálogo no se confunda con una "comisión bilateral": "No encontrarán por escrito ningún acuerdo en el que se diga que la mesa de negociación esté integrada por miembros del Govern".



Según Sànchez, Junqueras "no tiene toda la información" sobre el acuerdo de investidura de Pere Aragonès porque "no se sentaron ni dos minutos en el módulo dos de Lledoners" para "facilitar" este pacto.



Por otro lado, el también expresidente de la ANC ha afirmado que la manifestación de la Diada "no va contra nadie", y ha arremetido contra Junqueras por sus críticas al posicionamiento de la entidad soberanista.



"Entiendo que el president Aragonès decida no ir, un presidente de la Generalitat tiene que ponderar. Ninguna crítica a la decisión de Aragonès. Pero me sorprenden y encuentro desproporcionadas las afirmaciones del presidente de ERC", ha indicado.