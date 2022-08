El independentismo, erre que erre, sigue defendiendo la "validez" del 1-O

El independentismo prepara un acto unitario, impulsado por el Consejo por la República que lidera el expresident Carles Puigdemont, para reivindicar la "vigencia" y la "validez" del referéndum unilateral del 1-O, que tendrá lugar en el Arc de Triomf de Barcelona en el quinto aniversario de la efeméride.



Así lo ha explicado en una entrevista con Efe el responsable de relaciones institucionales del órgano de gobierno del Consejo por la República, Antoni Castellà, que ha avanzado que un día antes habrá, además, una movilización ciudadana en colegios donde el 1 de octubre de 2017 hubo cargas policiales para retirar las urnas.



En homenaje a la gente que en la víspera del 1-O ocupó escuelas habilitadas como locales de votación, ha indicado, se invitará a la ciudadanía a concentrarse el viernes 30 de septiembre por la noche en aquellos centros donde "hubo violencia policial" para impedir el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional (TC).



Esa ocupación nocturna de escuelas será una "previa" del acto político unitario que celebrará el independentismo al día siguiente con motivo del quinto aniversario del 1-O.



Consistirá, según ha detallado, en una "concentración" a las cinco de la tarde del sábado 1 de octubre junto a Arc de Triomf, con la carga simbólica de ese monumento a la victoria, en el Paseo Lluís Companys, erigido con motivo de la Exposición Universal de 1888.



"Queremos poner muy de manifiesto que el 1-O ganamos y que, por lo tanto, esa victoria sigue vigente", ha dicho Castellà, miembro de la cúpula del Consejo por la República y portavoz de Demòcrates, que en las últimas semanas se ha encargado de definir el formato del acto junto al resto de entidades soberanistas participantes.



El acontecimiento servirá, ha señalado, para "reivindicar que el referéndum fue legal bajo el amparo de una ley del Parlament" suspendida por el TC, que "aquel día ganó masivamente el 'sí' a la independencia" y que el resultado "sigue vigente", lo que a su entender "legitima política y democráticamente cualquier acción democrática para llegar a ser un Estado independiente".



LA UNIDAD DEL 1-O "ES LA FÓRMULA DE ÉXITO"



Según Castellà, el acto también servirá para poner de relieve que "aquel día el Estado español entró en quiebra en territorio catalán porque ejerció la violencia", mientras que el independentismo "ganó porque por primera vez actuaron conjuntamente instituciones, partidos políticos, sociedad civil organizada y ciudadanía".



"Esta es la fórmula de éxito", ha remarcado Castellà, que prevé que en el acto unitario intervengan representantes de la ANC, Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), el sindicato Intersindical-CSC y la Cámara de Comercio de Barcelona.



Intervendrá asimismo, por vía telemática y en calidad de presidente del Consejo por la República, el propio Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat en aquella jornada del 1-O.



A este acto, ha asegurado Castellà, pueden sentirse convocados aquellos ciudadanos que "ese día decidieron ejercer su derecho al voto, incluso los que votaron 'no' a la independencia", porque fue una "victoria de la autodeterminación".



"ESTE 1-O DEBE MARCAR UN CAMBIO DE CICLO"



Consciente de que según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat el 'sí' a la independencia está tocando fondo, Castellà ha advertido de que lo que "nunca más" puede hacer el movimiento independentista es "intentar movilizar a la gente sin explicar con qué objetivo".



"Este 1-O no puede ser solo una reivindicación de lo que pasó hace cinco años, también debe ser un acto de reafirmación, porque aquel resultado nos legitima políticamente. Este 1-O debe marcar un antes y un después, debe haber un cambio de ciclo", ha subrayado.



Castellà espera que sea un "acto masivo" en el que vuelvan a "darse la mano las entidades, la ciudadanía, los partidos y, por qué no, las instituciones".