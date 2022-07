Ribera: La rebaja fiscal y tope al gas se notarán en la factura de julio

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este martes que el recibo eléctrico de julio será el primero que incluya los efectos del incremento de la rebaja fiscal y de la aplicación del conocido como tope al gas.



En una entrevista en El Programa del Verano de Telecinco, Ribera ha explicado que, si se tiene en cuenta el mecanismo y la bajada "importantísima" de la fiscalidad, los consumidores con tarifa regulada o PVPC conseguirán una reducción "relativa" de "alrededor del 30 %".



Al respecto, ha recalcado que es "relativa" porque se compara "con lo que hubiera sido en ausencia de estas medidas", mientras que si se habla "en términos absolutos, se puede producir una reducción menor para quienes tienen una tarifa PVPC y más importante para quienes tienen tarifa en el mercado libre".



No obstante, ha defendido las decisiones adoptadas y es que, gracias al tope al gas, "afortunadamente, los precios de cada día siguen siendo más bajos que en el resto de países del entorno".



De hecho, en ausencia de este sistema, la factura de los hogares con tarifa regulada se habría encarecido un 15 %.



"Pensemos qué pasa en Alemania, que está en una situación enormemente complicada, donde el problema ya no es sólo el precio de la electricidad, del gas o de las gasolinas, sino un problema serio de seguridad de suministro", ha apuntado Ribera.



En España, por el contrario, "esto no es así", ha recalcado la ministra, que ha aseverado que, aún así, hay que "trabajar para cualquier escenario, para estar preparados en momentos que pueden ser complicados".