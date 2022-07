Escrivá descarta el riesgo de recesión pese al mantenimiento de la inflación

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha considerado este lunes que no hay riesgo de recesión en España por la cronificación del conflicto en Ucrania y la elevada inflación, aunque no ha descartado un escenario de desaceleración.



Preguntado este lunes en La Sexta sobre si España se encuentra cerca de una recesión, Escrivá se ha mostrado tajante -"en España, no"-, ya que asegura que "el punto de partida es muy sólido" por efecto del plan de recuperación, los buenos datos del mercado laboral y la situación financiera general de empresas y familias.



El titular de Seguridad Social también ha valorado los datos de desempleo y afiliación conocidos este lunes, los cuales ha calificado de "francamente buenos" pese a que la situación internacional es "complicada".



Los datos "demuestran que los planes de inversión y contratación de las empresas son positivos (...) la inflación no afecta a los planteamientos a medio plazo de las empresas", ha asegurado Escrivá.