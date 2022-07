Zapatero también denuncia que todo tipo de poderes atacan al Gobierno

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también considera, como el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que hay "poderes de todo tipo", "ocultos, visibles e invisibles" y "gente interesada" "atacando y descalificando" una acción de Gobierno de "sobresaliente".



Así lo ha apuntado Zapatero en declaraciones a los medios desde el Congreso, donde este lunes ha presentado unas jornadas organizadas por el PSOE sobre visibilidad LGTBI+.



Ha sostenido Zapatero que él sabe muy "bien" que "hay muchos poderes en una democracia" y que cuando fue presidente vivió una "sistemática acción de determinados sectores, con más o menos poder, bastante agresivos hacia el Partido Socialista".



A su juicio, los datos de empleo conocidos este lunes -con un récord de 20,3 millones de empleados- así como el "compromiso social", la "paz territorial" o la mayor "proyección internacional" son para que "el Gobierno tenga un sobresaliente", pero sin embargo "hay sectores que están permanentemente atacando, descalificando lo que es una acción de gobierno seria".



Al ser preguntado sobre posibles cambios bien en la composición del Gobierno o en el PSOE, Zapatero ha apuntado que esta es una "responsabilidad personalísima" de Sánchez, al que ve centrado en la batalla contra la inflación, y ha subrayado que la construcción del equipo y sus "alteraciones" le corresponden "solo a él".



Además, el expresidente del Gobierno ha restado importancia al choque entre los socios de coalición acerca del incremento del gasto en defensa hasta el 2 % del producto interior bruto (PIB) y ha sostenido que el diálogo en el seno del Ejecutivo contribuye a la "deliberación pública".



Zapatero ha recordado además que este objetivo de gasto militar no es nuevo y ha mostrado su esperanza en que la política llegue a tiempo para lograr el fin de la guerra en Ucrania y poder evitar así un futuro de "escalada belicista o rearme mundial".



Acerca de las malas perspectivas electorales que las encuestas pronostican para el PSOE, Zapatero ha subrayado que Sánchez ganó una moción de censura y dos elecciones en el mismo periodo en el que el PP ha tenido tres líderes, y ha defendido que el Gobierno hace que España vaya por un camino "muy seguro y muy fuerte".



Además, ha advertido que con el PP en Moncloa no se avanzaría en derechos porque "todas las leyes de derechos llevan en el BOE la firma de un presiente socialista".



Zapatero ha calificado además de "muy acertado" el proyecto de ley de Memoria Democrática porque "no hay democracia sin memoria" y la memoria es "el camino para restituir, reconocer aquello que quedó en el olvido, que fue injusto" y supone "reconstruir una democracia con valores profundos".