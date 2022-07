Albares: "Aumentar el gasto en Defensa es también proteger a los más débiles"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha animado a la “izquierda de la izquierda del PSOE” a pensar que aumentar el gasto en Defensa es otra forma de proteger a los más vulnerables, que es “seña de identidad” de la izquierda.



“Igual que hemos hecho un escudo de protección social y económica, este incremento del gasto de Defensa supone ofrecer protección a quienes más lo necesitan, de otra manera, contra amenazas exteriores”, ha argumentado.



Albares ha defendido este argumento en una entrevista con TVE recogida por Efe, en la que le han planteado la división en el Gobierno, con Unidas Podemos en contra de los compromisos alcanzados en la cumbre de la OTAN.



También ha subrayado que aumentar el gasto en Defensa “va a suponer muchos puestos de trabajo de alta tecnología y con salarios elevados” por lo que es “algo necesario y positivo” y que reportará beneficios "en la vida civil".



El día siguiente de la 32ª cumbre de la Alianza Atlántica, Albares ha animado a quienes como sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, se declaran en contra de la OTAN y el gasto en Defensa a pensar que “debemos adaptarnos a los desafíos de cada momento, no nos podemos enfrentar a los desafíos de 2022 con recetas de los años 80”.



Así, ha planteado que “la izquierda de la izquierda del PSOE” debe reflexionar sobre el hecho de que una de las “señas de identidad de la izquierda es la protección de los ciudadanos y sobre todo los más vulnerables”.



“La inseguridad nacional o internacional siempre golpea al más débil y vulnerable”, y por eso, algunos países hasta ahora neutrales han pedido entrar en la OTAN y otros, con gobiernos de izquierdas, han cambiado su posición, ha planteado.



“Han comprendido que la neutralidad no les protege y que declararte ajeno a las guerras no impide que la guerra venga a buscarte”, ha señalado Albares como justificación a los cambios de posición.