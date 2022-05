Alberto Garzón sobre el rey emérito: "Tiene una responsabilidad ética, no solo legal"

El ministro de Consumo y coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha recordado este lunes que el rey emérito "no ha sido una persona cualquiera" y, por tanto, "tiene una responsabilidad como mínimo ética, no solo legal" con los españoles.



Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE, en la que ha subrayado que Juan Carlos I "reconoció que delinquió" y que fue acusado por la Fiscalía de delitos como el cohecho, tráfico de influencias o blanqueo de capitales.



"Estamos ante una expresión muy clara de lo que ha sido su impunidad de sus acciones durante todo su reinado", ha señalado, antes de añadir que "se salvó de todas las causas judiciales por la protección de otras monarquías, por procesos judiciales que habían prescrito y porque era inviolable".



Según ha dicho, lo que le preocupa ahora no es que haya decidido venir a España en lo que ha sido una decisión suya personal, sino que una persona que ocupa un lugar "privilegiado" puede volver a repetir este tipo de acciones.



Ante esta posibilidad, ha advertido de que "no se han tomado las medidas suficientes" para garantizar que en el futuro la Monarquía pueda rendir cuentas, que se conozca lo que está haciendo y, sobre todo, que si vuelve a ocurrir, se pueda impedir.



Garzón, junto a la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha sido uno de los más críticos con el regreso de Juan Carlos I a España, al que ha calificado de "delincuente acreditado" y "ladrón".

TE RECOMENDAMOS