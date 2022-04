Yolanda Díaz reúne a patronal y sindicatos para negociar el estatuto del becario

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que este próximo viernes reunirá a los agentes sociales para comenzar a elaborar el estatuto del becario, que dotará de un catálogo de derechos a "centenares de miles de jóvenes".



En una entrevista en TVE, Díaz ha explicado este martes que el Ministerio de Trabajo ha convocado a las patronales CEOE y Cepyme y a los sindicatos UGT y CCOO a la mesa de diálogo social para negociar este estatuto, que la reforma laboral daba un plazo de seis meses para tener aprobado.



Con esta norma "de gran calado", ha dicho Díaz, dotará de protección a "centenares de miles de jóvenes que se han visto abocados por un mal uso de fórmulas laborales que muchas veces son fraudulentas".



"Vamos a tener una mirada amplia, primero diciendo a las personas objeto de esta modalidad que contarán con un catálogo de derechos", según los cuales podrán, por ejemplo, percibir una compensación de gastos si utilizan en su desempeño sus propios móviles y portátiles, ha explicado.



También se pretende dotarles de derechos en el ámbito de la Seguridad Social y terminar con la figura del falso becario cuando "en realidad ocupan puestos de trabajo estructurales", algo que Díaz ha considerado "la lacra de la precariedad que asola a la juventud en España".



Respecto a la negociación que mantienen patronal y sindicatos para tratar de alcanzar un pacto salarial para los próximos años, Díaz ha considerado que no se puede "castigar más a los que menos tienen en un país en el que las rentas salariales son bajas".



"Nosotros no hemos hecho pagar a los trabajadores la gestión de esta crisis", ha dicho Díaz, quien ha dejado claro que el Gobierno "seguirá protegiendo a empresas y trabajadores en caso de que sea necesario".



Respecto a los datos de afiliación y paro de abril, aunque todavía no ha terminado el mes, la vicepresidenta segunda ha asegurado que "son muy positivos" y superarán las cifras récord de contratación indefinida de marzo.

