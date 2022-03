Margarita Robles: No podemos permanecer impasibles ante los bombardeos rusos en Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado el envío de armas a Ucrania en el hecho de que "no podemos permanecer impasibles ante los bombardeos rusos a la población civil" y ante el éxodo de personas que está provocando.



En declaraciones a Onda Cero, Robles ha rebatido la posición de las ministras de Unidas Podemos, contraria al envío de armas, y ha mantenido que "la única manera de defender la paz es la solidaridad con Ucrania, darles el material necesario y acoger a los refugiados que legítimamente quieran salir del país".



La ministra ha confirmado que el material de defensa enviado el viernes y el sábado en cuatro aviones ya está a disposición de los ucranianos y los pilotos del Ejército ya han regresado a España tras unos vuelos complicados por las amenazas del presidente ruso, Vladímir Putin, a los países limítrofes que recibieran estas ayudas y por las condiciones meteorológicas.



"Se hizo la descarga y ya está el material en destino para que la población civil ucraniana se pueda defender", ha explicado Robles, que ha recordado que la legítima defensa es un principio básico del Derecho internacional.



Preguntada por si España enviará más armamento ha indicado que "dependerá de la evolución de los acontecimientos".



Respecto a la posición de las ministras de Unidas Podemos, contraria al envío de armas, ha comentado que "son posiciones individuales y personales" y ha recordado que "hasta el último momento se usaron los cauces diplomáticos de forma incesante" y se seguirá realizando.



Ha recalcado, no obstante, que "Putin ha vulnerado todas las normas del Derecho internacional y merece una respuesta penal de los tribunales". Y ha apostillado: "No se puede mirar hacia otro lado ante el drama humano de Ucrania".



"Es el momento de tener altura de miras, no mirarse al ombligo, y de ayudar a la población de Ucrania", ha insistido la titular de Defensa.

