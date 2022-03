Irene Montero: con Díaz hay consenso en acudir a vía diplomática en Ucrania

La ministra de Igualdad, Irene Montero, cree que el envío de armas a Ucrania anunciado por el presidente del Gobierno no servirá para "pararle los pies a Putin" y ha vuelto a apostar por la vía diplomática, en la que asegura que existe un "consenso absoluto" con la vicepresidenta Yolanda Díaz.



En declaraciones a los periodistas antes de participar en el Forbes Power Summit Women, la titular de Igualdad ha dejado patente el rechazo de Podemos a la decisión de Pedro Sánchez de enviar de forma directa material militar ofensivo a Ucrania.



Y sobre las discrepancias con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en este asunto, Montero ha subrayado que respeta sus declaraciones y ha asegurado que "hay un consenso absoluto" en el uso de las vías diplomáticas.



"Creo que tenemos absoluta unidad en la necesidad de ser efectivas en las medias que pongamos a disposición del pueblo ucraniano y también de la comunidad internacional para proteger y cesar en la violación de derechos fundamentales del pueblo ucraniano, particularmente de niños, niñas y mujeres y pararle los pies a Putin", ha dicho.



La paz, sostiene Montero, "nunca se hace con el amigo, se hace con el enemigo" y "lo que hay que hacer es buscar y reforzar esas vías diplomáticas y de paz para conseguir el cese inmediato de la violencia y que se callen las armas".



"Condenamos la agresión unilateral que está poniendo en una situación de grave vulneración de los derechos humanos a la población ucraniana", ha dicho Montero .



La pregunta -ha apuntado- es cuál es la forma más eficaz de hacerlo. "Nosotras pensamos que el envío de armas no va a ser una herramienta eficaz y que hay que apostar todos lo esfuerzos a las vías democráticas y al acuerdo de paz".



Así, la ministra ha asegurado que seguirán trabajando dentro del Gobierno para multiplicar las vías diplomáticas y las vías de paz.



Montero ha dicho que España es el país del "no a la guerra", un país "de paz" en el que existe la conciencia de que la mejor forma de ayudar al pueblo ucraniano no es "incrementar una escalada bélica que puede tener consecuencias impredecibles, absolutamente dañinas y lesivas para los derechos humanos".



Preguntada por el archivo por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de las investigaciones al rey Juan Carlos, Montero ha lamentado que en España "crece cada vez más la sensación de que la justicia desgraciadamente no es igual para todos y esa sensación no es buena para nuestra democracia"

TE RECOMENDAMOS