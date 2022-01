Margarita Robles: "Nunca se ha planteado enviar tropas españolas dentro de Ucrania"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este lunes que "el escenario de que hubiera tropas españolas en Ucrania no se planteó nunca" y ha asegurado que las misiones españolas en la zona buscan preservar la paz.



En declaraciones a Onda Cero, Robles ha mantenido que nunca se ha planteado enviar a militares españoles a suelo ucraniano porque "la OTAN tiene un artículo 5 por el que cuando hay una agresión a uno de los países aliados todos los demás tienen que responder, pero en este caso Ucrania no es un país que pertenezca a la alianza".



"Yo creo que se ha dramatizado demasiado a veces porque no se conoce cuál es la participación de España en la OTAN desde hace muchísimos años", ha añadido.



Margarita Robles ha explicado que las misiones españolas en la zona "estaban todas absolutamente previstas y son aquellas que tiene España como miembro que es de la OTAN como aliado serio y fiable" y exclusivamente se han adelantado una semana.



"Desde hace muchísimos años España participa en los grupos navales permanentes que están en el Mediterráneo y en este sentido es en el que están el buque Meteoro, la fragata Blas de Lezo y el cazaminas Sella y lleva muchísimos años también participando en la Policía aérea del Báltico", ha recordado.



La titular de Defensa ha aclarado que "son misiones permanentes en ningún caso ofensivas sino de disuasión y, sobre todo, de estabilidad y de preservación de la paz".



Sobre las críticas de las ministras de Unidas Podemos Ione Belarra e Irene Montero y del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias a la participación de España en este conflicto, Robles ha indicado que "en los ámbitos de política exterior y de defensa el único que marca las directrices establecidas por la ley es el presidente del Gobierno".



Y se ha limitado a añadir: "Cada uno tendrá que saber las declaraciones que hace, pero desde luego en España todos estamos por el no a la guerra".



"Qué más quisiéramos que vivir en un mundo feliz en el que no hubiera la covid, ni guerras, ni personas vulnerables, y en cuanto a esos discursos genéricos con el 'no a la guerra' naturalmente que estamos todos pero luego hay una realidad desgraciadamente, que hay guerras y lo que hay que hacer es trabajar por la paz", ha recalcado.



En este sentido ha precisado: "Es un momento muy complicado y muy difícil el que estamos viviendo pero yo creo que se ha puesto en marcha todo un mecanismo de diálogo y de diplomacia que también es esencial y estoy convencida de que va a salir adelante".



"Pero sin olvidarnos de que la situación es muy complicada en la frontera de Ucrania como lo es en países como Mali y en muchos de África ya que tenemos 34 guerras declaradas en el mundo", ha recordado.



Y ha concluido: "Si España quiere tener el liderazgo en buscar la paz tenemos que comprometernos como lo que somos, un país serio".

