Pedro Sánchez, abierto a que el Congreso investigue los abusos en la Iglesia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se cierra a la petición de Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu de crear en el Congreso una comisión de investigación de las agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia católica.



En conversación informal con periodistas en un acto en Alcalá de Henares sobre pensiones, Sánchez no ha rechazado esta posibilidad ni que el Gobierno descarte adoptar alguna decisión, si bien ha asegurado que lo primero es hablar con las víctimas y escuchar sus testimonios.



"Vamos a hablar y a construir", ha aseverado el jefe del Ejecutivo, que ha recordado a los periodistas que su conversación este jueves con el escritor Alejandro Palomas, que ha denunciado haber sufrido abusos sexuales en su infancia, ha sido "muy conmovedora".



Alejandro Palomas ha denunciado que con 8 años fue violado y sufrió reiterados abusos sexuales por parte de un profesor de La Salle de Premià de Mar (Barcelona).



"Es importante la dimensión humana de este problema y la valentía de Palomas", ha remarcado Sánchez, que la próxima semana tiene previsto reunirse con el escritor.



Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu registraron este miércoles en el Congreso su petición para crear una comisión de investigación cuyo objetivo es tener información concreta para planificar políticas públicas de reparación, prevención y atención a las víctimas.



Para estos grupos, que han instado al grupo socialista a apoyar esta iniciativa, investigar estos hechos en sede parlamentaria puede facilitar una reparación a las víctimas de los casos prescritos, a través de procedimientos de justicia restaurativa, dándoles un espacio donde narrar su experiencia con libertad y con la asunción de una responsabilidad institucional.



Palomas (Barcelona, 1967), Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y Premio Nadal 2018, ha desvelado que el hermano de La Salle, que denomina L y que fue su profesor y tutor en La Salle de Premià de Mar (Barcelona), le violó, le masturbó y le hizo tocamientos en múltiples ocasiones cuando él tenía entre 8 y 9 años.



Los padres del escritor denunciaron el caso a la dirección del colegio, que les aseguró que tomarían cartas en el asunto y que no volvería a suceder, y Palomas recuerda que entonces dejó de ser el alumno preferido del profesor y pasó a ser el "apestado".

