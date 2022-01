La Iglesia se abre a regularizar un millar de bienes inmatriculados

El Gobierno y la Conferencia Episcopal han cerrado un acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia en la que esta admite que hay un millar de esos bienes cuya titularidad no le consta o corresponden a un tercero y, por tanto, se abre la vía para su regularización.



El acuerdo se ha hecho público tras la reunión que han mantenido este lunes el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella.



Un comunicado conjunto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de la Conferencia Episcopal informa de algunos detalles de ese pacto, al que se ha llegado tras la intensificación desde agosto de los trabajos de la comisión creada por ambas partes en relación con este asunto.



El Gobierno remitió al Congreso un listado de bienes inmatriculados (registrados por vez primera) por la Iglesia católica entre los años 1998 y 2015 y la Conferencia Episcopal ha hecho, según ambas partes, un estudio "exhaustivo" del mismo con consultas a las diversas diócesis.



Se han catalogado los bienes, se han dividido por diócesis y se han verificado los procesos de inmatriculación de cada uno de los bienes.



De ese estudio realizado por la Iglesia se ha concluido que hay un conjunto de bienes que considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo,



En concreto, se reconoce que hay un millar aproximado de esos bienes cuyos datos han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal.



Tras ello, el Ejecutivo pondrá en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información para que se puedan iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder.



A estos efectos, la Iglesia ha manifestado su compromiso de colaboración con el fin de facilitar esos procesos.



La Conferencia Episcopal va a hacer público el listado de ese millar de bienes y asegura que no se trata de que los vaya a devolver porque nunca los ha registrado como propios.



Tras la reunión de Sánchez con el cardenal Omella en la sede de la Conferencia Episcopal, el Gobierno ha informado de que en ella ambos han expresado su satisfacción por el acuerdo al que se ha llegado en el marco de la comisión correspondiente.



El jefe del Ejecutivo ha agradecido la disposición de la Conferencia Episcopal en el estudio para la catalogación de los bienes así como el trabajo realizado por la comisión, y ha destacado el diálogo positivo que mantienen ambas instituciones.



A la reunión ha asistido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien la pasada semana mantuvo ya otro encuentro con Omella en el que se abordó este asunto y otros como la protección social, los abusos a menores y la implantación de la ley de educación.



El Gobierno remitió en febrero del año pasado al Parlamento un listado de 34.961 inmuebles de la Iglesia entre 1998 y 2015 que abría la posibilidad de reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos.



De ese total, 20.014 se referían a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias y 14.947 no se relacionaban con estos usos y se trataba de terrenos, viviendas, solares o locales.

