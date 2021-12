Verónica Forqué es despedida por sus amigos: todas las imágenes

La muerte de Verónica Forqué ha generado estupor entre sus amigos y compañeros de profesión, que la han despedido entre tristeza y recuerdos alegres en el tanatorio de San Isidro de Madrid, donde también se ha hablado del impacto que sobre ella pudieron tener las críticas en redes sociales por su participación en Masterchef.



Una primera despedida más íntima a la que han asistido Silvia Abascal, Antonio Resines, Ana Belén, Belén Cuesta, David Bustamante, Cayetana Guillén Cuervo, Miki Nadal, Terelu Campos o Pepón Nieto, antes del homenaje público que se celebrará mañana en el Teatro Español.



Y mientras en el tanatorio se recordaba su dulzura y fragilidad, algunos de sus compañeros se atrevían a entonar un tímido mea culpa.



"Perdón si alguna vez no supe reaccionar con propiedad. Perdón si de alguna manera alimenté el estigma o contribuí agravando el dolor con indiferencia o frivolidad. Se ha ido la mejor, la más auténtica", decía en sus redes la cantante, actriz y activista LGTB Samantha Hudson.



Hudson fue una de las compañeras de Forqué en la última edición del programa "Masterchef Celebrity" de RTVE, en el que también participaron Victoria Abril, Belén López, Terelu Campos, Miki Nadal, Eduardo Navarrete, Bustamante o Arkano.



También Yolanda Ramos ha querido lanzar un mensaje sobre la fragilidad de los intérpretes: "A los actores muchas veces nos mata la herramienta que nos da de comer, la herramienta imprescindible con la que trabajamos como cualquier obrero, esa herramienta es la sensibilidad. Esa herramienta como a un pobre albañil sin casco se convierte en dos placas de hierro que nos caen encima y nos matan. Querida Verónica, tú muerte ha sido un accidente laboral y tu herramienta de trabajo tu sensibilidad".



Reacciones ante el suicidio de la actriz -según apuntan fuentes policiales- que durante su participación en "Masterchef Celebrity" mostró un comportamiento errático y explosivo, que recibió críticas en las redes, desde donde ahora se lamenta la falta de atención prestada entonces a la protagonista de "Kika".



Sin embargo, Terelu Campos ha sido rotunda en sus declaraciones a la prensa a su salida del tanatorio: "No lo dudéis, por favor, Vero en Masterchef fue inmensamente feliz, pero inmensamente feliz".



Desde RTVE no han querido responder a las críticas en contra del programada. Este martes se ha presentado en un hotel de Madrid la programación navideña de la cadena, en un acto al que han asistido varias de las caras más conocidas de la corporación y directivos de la cadena, incluido el presidente, José Manuel Pérez Tornero.



El evento ha arrancado con un recuerdo a Verónica Forqué y un "afectuoso abrazo" a su familia, pero al finalizar no han querido ofrecer más declaraciones al respecto.



Y la productora Shine Iberica, responsable del programa, ha señalado en un comunicado que "en MasterChef Celebrity el bienestar, la seguridad y el respeto por la privacidad de los concursantes es nuestra prioridad absoluta. Verónica decidió tanto comenzar como finalizar su participación en el programa cuando y como lo consideró, contando con nuestro continuo apoyo".



Pero más allá de polémicas, lo que hoy se vivía en el tanatorio era una tarde de lágrimas, tristeza y pocas declaraciones de la familia y amigos más cercanos a la actriz, que han querido acercarse para despedirse de ella antes del homenaje público que recibirá mañana en el Teatro Español, donde se instalará la capilla ardiente.



Su hija María entraba sin hacer declaraciones, al igual que Antonio Resines, Ana Belén y Víctor Manuel, Belén Cuesta, Isabel Ordaz, David Bustamante, Eva Isanta y Vanesa Romero



Una de las más emocionadas ha sido Silvia Abascal -su hija en la inolvidable serie "Pepa y Pepe"- que ha asegurado que Forqué "era una persona muy especial, luminosa, alegre, muy generosa, divertida".



"Yo solo puedo recordarla con su talento, alegría, sus ganas, su humor, con esa vocecita que parecía muy inocente, pero Vero era muy lista", ha agregado Abascal, que había tratado de contactar con la actriz en las últimas semanas sin conseguirlo.



Cayetana Guillén Cuervo ha querido destacar a los medios de comunicación que Forqué era una "luchadora y una mujer maravillosa", que "siempre ha llegado sumando a los sitios".



"Todos la queremos y la seguiremos queriendo, ha sido de las más importantes de este país y va a dejar un hueco insustituible porque como ella no ha habido ni habrá nadie. Es un ángel", ha dicho Silvia Marsó, que ha querido precisar la gran sensibilidad de Forqué y que lo que se vio de ella en los últimos tiempos "era porque estaba muy enfermita y había que cuidarla".



Fernando Colomo ha señalado que todos sus compañeros están muy afectados "porque era un ser especial, era la bondad, un personaje maravilloso" y el productor Enrique Cerezo ha recordado que la conocía desde que era una niña porque empezó trabajando con su padre, José María Forqué, y ella le visitaba en los rodajes con apenas 10 años.



Y en medio del dolor, un toque de humor llegó de mano de Cristina Medina, quien ha destacado que Forqué "era una persona especial" a la que la mayoría conocía como la gran actriz que era, pero para sus amigos "era mucho más".



"Nos hemos reído mucho, hemos pasado muchas buenas jornadas y con eso nos quedamos, y ella está donde quería estar y hay que respetarlo", ha dicho Medina antes de anunciar que celebrarán un "akelarre" por Forqué.

TE RECOMENDAMOS