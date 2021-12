La covid obliga a celebrar fuera del Congreso el Día de la Constitución

La evolución de la pandemia ha obligado al Congreso a volver a celebrar el aniversario de la Constitución en la Carrera de San Jerónimo, en las inmediaciones de la escalinata de la Puerta de los Leones, donde la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, pronunciará hoy un discurso ante el presidente del Gobierno y altos cargos políticos e institucionales.



Se trata del segundo año consecutivo en el que, por las restricciones sanitarias vinculadas a la pandemia, el acto se celebrará en la calle y no en el salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso.



Batet conmemorará a partir de las 12.00 horas el 43 aniversario de la Constitución acompañada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el recién elegido presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González-Trevijano, y por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, cuyo mandato lleva caducado tres años ante la falta de acuerdo para renovar el CGPJ por parte de PSOE y PP.



El presidente del Senado, Ander Gil, no podrá acudir a la celebración ya que permanece aislado al haber contraído el coronavirus.



En la escalinata y a ambos lados de los leones se situarán también los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado y los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras, así como los ministros.



Los dirigentes de los partidos mayoritarios de la oposición, diputados y senadores, expresidentes del Gobierno y del Congreso y el Senado y ponentes constitucionales son otras autoridades que acudirán al acto de conmemoración.



Estarán por ejemplo el líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arimadas, pero no se espera, como es habitual, la presencia de las formaciones nacionalistas e independentistas.



Al acto institucional están invitados otros altos cargos como la nueva presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, o el nuevo defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.



También está previsto que acuda la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y, como cada año, se ha convocado a los presidentes de todas las comunidades y ciudades autónomas.



En este sentido están confirmados la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de La Rioja, Concepción Andreu; el de Murcia, Fernando López Miras; el de Aragón, Francisco Javier Lambán; el de Canarias, Víctor Torres; y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.



Asimismo, estarán representantes de patronal y sindicatos y de la sociedad civil.



La conmemoración del Día de la Constitución coincide con la tramitación en el Congreso del proyecto de ley de reforma de la Constitución para suprimir del artículo 49 el término "disminuido", que ha encontrado la oposición del PP y Vox.



Ambas formaciones argumentan que no es el momento político oportuno para abrir el melón de una reforma constitucional y el líder de los populares, Pablo Casado, acusaba recientemente al PSOE de propiciar un "revisionismo histórico" con el propósito de "justificar cambios constitucionales sin contar con el PP".



Lo cierto es que fuentes gubernamentales señalan que el presidente del Gobierno tenderá este lunes la mano a los populares para alcanzar un consenso sobre la reforma del artículo 49 de la Carta Magna y desde Moncloa reiteran que el PP tiene que entrar en esta reforma y no tiene ningún sentido que la esté bloqueando.



Por otro lado, sobre la posibilidad de reformar la Constitución" con el objetivo de eliminar o retocar la inviolabilidad del rey, la ministra de Justicia, Pilar Llop, dijo que "ahora mismo no se dan las mayorías suficientes" para abordarlo aunque "el debate está ahí".

