Frenazo a los divorcios en la pandemia: caen un 22% respecto a hace un año

Los divorcios y separaciones durante el tercer trimestre del año en España siguen a la baja, en concreto, se han registrado un 21,8 % menos en relación al mismo periodo de 2020, y también al de 2019.



Según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número total de demandas de disolución matrimonial presentadas entre julio y septiembre de este año fue de 20.127



Las cifras muestran que las demandas de divorcio consensuado en ese periodo fueron 11.767, un 20,7 % menos que el mismo trimestre del año anterior y un 6,7 % menos que las contabilizadas en 2019; y en cuanto a las demandas no consensuadas, que fueron 7.520, bajaron un 23,3 % -un 11,8 % en comparación a 2019-.



Las demandas de separación consensuadas sumaron un total de 556 -un 29 % menos respecto a 2020 y un 15 %, a 2019-, en tanto que las no consensuadas fueron 263 (un 13,8 % menos que el año anterior y un 8 %, que en 2019).



El número de demandas de nulidad suman 21, lo que supone siete más que las presentadas en el tercer trimestre de 2020.



Por comunidades autónomas y en relación a la población, la Comunidad Valenciana suma 5,1 por cada 10.000 habitantes y lidera el ránking, seguida de Baleares con 5; La Rioja, con 4,9; Canarias y Murcia, con 4,7; y Andalucía, con 4,6.



Todos ellas superan la media nacional, que es de 4,2.



Por el contrario, las tasas más bajas se contabilizaron en País Vasco, con 3,3; Castilla y León con 3,4; y Navarra, 3,5 y Extremadura, 3,6.



También ha bajado con respecto a 2020 todas las demandas de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos de parejas no casadas.



En concreto, las de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 2.625, han disminuido un 12,2 % (pero aumentado un 12,6 respecto al mismo trimestre de 2019), y las no consensuadas sumaron 6.416, lo que supone una disminución de un 13 % y un 5,5, respecto a 2020 y 2019.



Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos de parejas no casadas consensuadas fueron 4.810, con una disminución interanual del 18,9 %, y un incremento del 27,2 % respecto a 2019.



Las no consensuadas, 5.320, disminuyeron un 23,8 % en comparación a 2020, y un 7,5 %, a 2019.

