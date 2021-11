El Govern anima a los colegios a desobedecer y no dar clases en castellano

El conseller catalán de Educación, Josep González-Cambray, ha enviado hoy una carta a los directores de los centros educativos en la que les anima a hacer caso omiso de la sentencia que obliga a las escuelas a dar al menos un 25 % de las clases en castellano.



El conseller ha enviado la carta, a la que ha tenido acceso Efe, a los directores de los 5.108 centros educativos catalanes un día después de que el Tribunal Supremo no haya admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo en el 25 % de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme.



En la carta, el conseller afirma que la sentencia "es un grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana, realizado desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad sociolingüística de los centros educativos".



El conseller comunica asimismo que "esto no va de porcentajes, va de pedagogía", por lo que considera que el hecho de que sea "un juez quien determine de forma arbitraria el porcentaje de horas necesarias para aprender una lengua es una anomalía y representa un desprecio a los profesionales de la educación".



Por ello, Josep González-Cambray traslada a los directores que no deben llevar a cabo "ningún cambio en los proyectos lingüísticos", pese a lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo, y les traslada que "tenemos plena confianza en vosotros y queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora".



Al respecto, en una entrevista esta mañana en RAC-1, el conseller ha afirmado que "asumimos las responsabilidades que nos toca" y que los centros "tendrán el amparo legal de la Generalitat" y "estaremos al lado de los docentes", que "pueden estar del todo tranquilos" para "seguir educando como lo han hecho siempre".



Ante el hecho de que la sentencia sea firme y que el Gobierno central tenga que instar a su ejecución, el conseller ha señalado que ayer por la mañana habló con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y "me trasladó que desde el ministerio emplazarán a que se cumpla la Lomloe" en la que "se dice que, en las comunidades con dos lenguas cooficiales, se debe garantizar el aprendizaje de ambas al acabar la etapa obligatoria", lo que "estamos haciendo en Cataluña".



En la carta, el conseller también indica a los directores que se potenciarán las herramientas para implantar el plan de promoción de la lengua presentado a principios de noviembre y que se les dará todo el amparo necesario para que ejerzan como han hecho hasta ahora en materia lingüística.

TE RECOMENDAMOS