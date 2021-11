Illa anuncia una enmienda a la totalidad a los presupuestos catalanes

El jefe de la oposición en el Parlamento catalán, el socialista Salvador Illa, ha anunciado que el grupo PSC-Units presentará a lo largo de la mañana de este viernes una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2022.



En una entrevista en Catalunya Ràdio, Illa ha puntualizado que su partido está abierto a retirar dicha enmienda si se abre una negociación con el Govern y ha destacado que durante todo el fin de semana estará "operativo" un equipo integrado por los diputados Alícia Romero, Jordi Riba y Raúl Moreno por si el Govern se aviene a hablar.



Por ahora, en ausencia de esa negociación, el PSC se inclina por enmendar lo que considera "unos presupuestos de bloque, de parte", marcados por unas posturas "muy radicales" por influencia de la CUP.



Illa ha apuntado que también es una enmienda a la "actitud negativa" que, en su opinión, ha mostrado el presidente catalán, Pere Aragonès, en las últimas semanas.



En este sentido, ha recordado que el president ha hecho oídos sordos a los reiterados ofrecimientos del PSC para negociar las cuentas, y que cuando ambos se reunieron no quiso explorar puntos de encuentro.



"No ha habido ni un esfuerzo para hablar con nosotros y conocer nuestras propuestas (...) Del diálogo no hay que hacer tanta bandera y hay que practicarlo más", ha resuelto.

