Convocan una consulta sobre la monarquía o la república el 14 de mayo de 2022

La Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República ha convocado para el 14 de mayo de 2022 una consulta no oficial sobre cuál debería ser el modelo de Estado en España.



El colectivo fijó la fecha de la iniciativa en una asamblea celebrada este domingo, ha informado la entidad en un comunicado.



La consulta, que no cuenta con el apoyo de ninguna administración pública, iba a haberse celebrado el 9 de mayo de 2020 pero se aplazó debido a la pandemia.



Entre los partidos que la respaldan están Izquierda Unida, cuyo líder es el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y el PCE, que encabeza el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, además de Anticapitalistas y otras formaciones minoritarias.



La pretensión es instalar urnas en calles y locales de toda España para que pueda haber "una gran jornada de democracia participativa y de libre expresión popular" sobre la forma del Estado.



Según los organizadores, "la mayoría de la población actual no tuvo oportunidad de votar la Constitución de 1978, pero quien sí pudo hacerlo no tuvo la opción de elegir entre monarquía o república".



"Fue hurtado el debate en la llamada Transición democrática. Ni en aquel momento, ni posteriormente, hemos podido decidir", añade el comunicado.



La consulta también cuenta con el respaldo de algunas asociaciones de estudiantes universitarios y colectivos sociales que apoyan la república.

