Grande-Marlaska: La izquierda abertzale debe evitar actos de bienvenida a etarras

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que la izquierda abertzale debe seguir "dando pasos" con "hechos concretos" como "condenar los 'ongi etorri'", los actos de bienvenida a presos de la banda terrorista ETA cuando salen de la cárcel y "hacer todo lo posible para que no sucedan".



Así lo ha dicho en declaraciones a TVE el día en el que se cumplen diez años del fin del terrorismo de ETA al ser preguntado por las últimas declaraciones del coordinador de EH Bidu, Arnaldo Otegi.



Sobre el 20 de octubre de 2011 ha dicho: "Soy vasco y durante muchos años he trabajado en la Audiencia Nacional y he llevado distintas causas contra el entramado de la organización terrorista" y ese día "se hizo palmario el triunfo del Estado de derecho y de la democracia sobre el terror ejercido por ETA".



En cuanto a las palabras de Otegi ha estimado que "reconocer por primera vez el dolor de las víctimas, que este no tenía que haber tenido lugar nunca y que se hará todo para mitigarlo es un paso distinto nuevo hacia adelante pero necesitamos que den todavía muchos más".



"Estamos trabajando para establecer el marco legal" que evite los actos de bienvenida a etarras y "dentro de los pasos que tiene que dar la izquierda abertzale está, por ejemplo, seguir avanzando en el hecho concreto de condenar esos 'ongi etorri' y hacer todo lo posible para que no sucedan", ha recalcado.



No obstante, ha aclarado que "esas manifestaciones absolutamente ominosas para lo que es un demócrata se han reducido en los últimos años".



También ha sido preguntado por unas declaraciones de Otegi en un acto con militantes en el que dijo que si para que salgan 200 presos hay que votar los presupuestos su formación los votará, y si esto forma parte de la negociación con Bildu para que los apoye.



"Él tendrá que explicar esa frase; yo lo único que puedo decir es que en una democracia plena como la española se aplica el Estado de derecho y la ley, que fue la que venció a la organización terrorista ETA siempre con el ejemplo de la ética de las víctimas", ha contestado el ministro.



Ha añadido que "fue la ley aplicada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces y fiscales y la dignidad del conjunto de la sociedad española la que determinó la derrota de ETA".



Igualmente ha sido preguntado por qué no se ha podido acordar una declaración institucional conjunta del PSOE con el PP.



"Lo que no se puede hacer es que en alguna ocasión últimamente el PP está instrumentalizando el terrorismo y las víctimas y parece olvidar algo muy importante, que fue la unión de todos los demócratas, el pacto antiterrorista", ha indicado Grande-Marlaska.



Por parte ha asegurado que las fuerzas de seguridad siguen trabajando para resolver los más de 300 casos que quedan pendientes vinculados a asesinatos de ETA.



Ha recordado que "en estos diez años desde la derrota de ETA que celebramos hoy han sido detenidos 241 presuntos terroristas relacionados con ETA y dentro de la cooperación con Francia, que fue determinante también en la derrota de ETA, se han localizado 35 zulos, más de 360 armas, más de 6.000 detonadores y más de 900 kilos de explosivos".

