El Gobierno ve insuficiente el gesto de Otegi y le pide que condene a ETA

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, considera que el "paso" dado por el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, es "insuficiente" y le ha reclamado que pida "perdón" y pase de las "palabras a los hechos" condenando a la banda y no participando en homenajes a los condenados.



Preguntada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros por las palabras de Otegi, en las que lamentó el dolor de las víctimas y dijo que nunca debió haberse producido, Rodríguez ha asegurado que ese gesto está "bien", pero ha añadido que hay que ir "mucho más allá".



A su juicio, la izquierda abertzale debe pedir perdón para no "revictimizar" a las víctimas como cuando participa en los homenajes que se organizan en sus localidades de origen a los presos de ETA cuando salen de la cárcel.



La reacción de Rodríguez a las palabras de Otegi va un paso más allá de las manifestadas por otros dirigentes del PSOE, como Patxi López que consideró este lunes "un avance" el paso dado por la izquierda abertzale, un gesto que cree puede ayudar a cicatrizar heridas.



En esta misma línea, el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, se limitó a celebrar el paso dado por la izquierda abertzale de reconocer que ese daño nunca debió provocarse.



Rodríguez, eso sí, no ha querido replicar al PP, que ha denunciado que las declaraciones de Otegi permiten al Gobierno "blanquear a Bildu", por lo que ha presentado una iniciativa parlamentaria pidiendo que se excluya de cualquier pacto a quienes no condenen a ETA.



La portavoz ha subrayado que la unidad fue uno de los elementos que permitió derrotar a ETA hace ahora diez años y considera que esas manifestaciones son un "flaco favor".



"No hay que darle ni un titular", ha insistido.



Preguntada también por si cree que estas manifestaciones de Otegi pueden allanar al camino para que Bildu apoye los presupuestos del año que viene, Rodríguez ha expresado su "absoluto" respeto por todas las fuerzas políticas del Congreso que, ha añadido, representan la "voluntad del pueblo español en toda su extensión".



"En aquellos años duros de violencia lo que reclamaban las fuerzas políticas que defendemos la democracia era que se defendieran las posiciones con la palabra y no con las armas y ese ha sido un éxito de toda la sociedad española", ha remarcado.



Precisamente, Rodríguez se ha felicitado de la conmemoración de los diez años en que la democracia derrotó a ETA gracias a la unidad política y al trabajo de las fuerzas de seguridad, los jueces, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad española.

