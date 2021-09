José Luis Sanz dejará ya Tomares por la Alcaldía de Sevilla

El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, tiene previsto dejar la Alcaldía de forma inminente para asumir de lleno el reto de ser el próximo candidato de la ciudad de Sevilla por el Partido Popular, una plaza que le disputaría a un PSOE que aún no tiene candidato definido en espera de que Juan Espadas abandone el cargo para dedicarse de forma exclusiva a su candidatura a la Presidencia de la Junta.

Según fuentes cercanas al primer edil tomareño, la decisión de dejar la Alcaldía se ha tomado tras los encuentros periódicos que ha estado llevando a cabo con su equipo y varios dirigentes del PP, tanto de la dirección provincial como nacional, que avalan su candidatura para recuperar la Alcaldía de Sevilla que perdió Juan Ignacio Zoido cuando Espadas consiguió el respaldo de IU y Participa Sevilla en 2015.

Las mismas fuentes apuntan que el objetivo de Sanz es dedicar todos sus esfuerzos a formalizar una candidatura que, por ahora, no tiene el apoyo explícito de la dirección regional del PP andaluz, que salió perdedor en el enfrentamiento del último congreso provincial, cuando Virginia Pérez se alzó como vencedora y propició la caída de Beltrán Pérez, ahora edil raso en el Ayuntamiento de Sevilla tras abandonar la Portavocía en pro de una integración provincial. Juan De la Rosa asumió el cargo de portavoz aunque su periplo se antoja provisional a la vista de las aspiraciones de Sanz para ser candidato popular.

Fuentes del PP andaluz han apuntado que “no les consta” que haya novedades sobre la designación del candidato a la Alcaldía de Sevilla, aunque el secretario del PP nacional, Teodoro García Egea, ya abrió en julio que la dirección nacional “iniciará el proceso para elegir a los candidatos a las Alcaldías de todas las capitales de provincia y de las ciudades de más de 50.000 habitantes como marcan nuestros estatutos”, abriendo la puerta a una designación oficial de José Luis Sanz incluso antes de la Convención Nacional del partido, que se celebrará en Valencia en el mes de octubre.

Sanz, también senador por el PP, aseguró en julio que sería respetuoso con los tiempos que marcan los estatutos de su partido, que establecen que los candidatos de las principales ciudades los deciden en la dirección del PP nacional, aunque escuchando las propuestas del regional, momento en el que Génova y San Fernando no habían alcanzado aún un acuerdo.

"Ser alcalde de Sevilla es un reto alucinante y apasionante. A cualquier sevillano que se le pregunte si quiere ser candidato a la Alcaldía diría que sí. Es un reto ilusionante", decía entonces Sanz en una entrevista en la Ser, en la que apuntaba que era "muy respetuoso con los tiempos del partido de la dirección nacional y regional” y que tomaría la decisión “cuando estime conveniente".

"No me cabe duda que los dirigentes andaluz y nacional del partido, Juanma Moreno y Pablo Casado, son conscientes de la situación política de Sevilla y más pronto que tarde tomarán una decisión”, añadía recordando que el “abandono” de Juan Espadas en la Alcaldía para ser candidato del PSOE a la Junta "precipita algunos debates que seguramente ahora no venían a cuento y que faltaba tiempo para tomar esas decisiones".