Críticos piden primarias en Cs y una candidatura conjunta de Ruiz y Carrillo

La corriente crítica "Renew Andalucía" ha pedido la celebración inmediata de primarias para elegir al candidato de Ciudadanos a la Junta en las próximas elecciones y ha apostado por una candidatura conjunta de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, y el exportavoz y diputado regional Fran Carrillo.



Bajo este nombre los críticos han creado una cuenta en la red social Twitter desde la que han indicado que el actual líder regional y vicepresidente andaluz, Juan Marín, "no es el candidato adecuado para garantizar la resistencia del proyecto liberal que representa Ciudadanos".



"Los afiliados deben elegir quien liderará la candidatura y por tanto las primarias deben estar fuera de cuestión y realizarse ya", han afirmado en otro mensaje.



Desde este perfil se asegura que son un equipo que "busca presionar para la convocatoria de primarias y animar a la creación de dicha candidatura", pero que actúan "de forma no oficial".



Han precisado que si Ruiz y Carrillo se presentasen ambos por separado las primarias "estarían muy ajustadas y podría ganarlas Marín", por lo que consideran "tan necesario" una candidatura "conjunta y plural, que supere las diferencias por un objetivo común".



"Renew Andalucía" ha pedido a la presidenta nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas que "convoque ya" primarias en Andalucía, "a más tardar en el mes de noviembre", puesto que "del fracaso en las elecciones madrileñas se ha aprendido que una candidatura no se monta en un mes".



"Tenemos que ser previsores y permitir a los afiliados hablar cuanto antes", han sostenido desde este perfil, que cuenta con varias decenas de seguidores, entre los que se encuentra el hasta hace dos meses portavoz parlamentario y diputado por Cádiz, Sergio Romero.

