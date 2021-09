La Junta analizará la inmunidad en residencias ante una posible tercera vacuna

La Junta de Andalucía va a poner en marcha un estudio de seroprevalencia en las residencias de mayores de la comunidad para analizar el nivel de inmunidad actual ante la covid-19 y si los mayores siguen "protegidos" ante el virus o si será necesario en el futuro administrar una tercera vacuna.



El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha explicado en Canal Sur Radio que los mayores de residencias fueron el primer colectivo en el que se realizó la vacunación, desde final del año pasado, por lo que transcurridos estos meses es necesario conocer qué nivel de protección tienen ante la pandemia.



Moreno ha vuelto a reclamar este lunes que el Gobierno central articule una normativa que permita a la comunidad establecer la obligatoriedad de realizar pruebas diarias de coronavirus a los trabajadores de residencias o docentes que no quieran vacunarse.



Ha defendido que son necesarias "ciertas normas" que permitan que por ejemplo los trabajadores de residencias no vacunados se tengan que hacer una prueba PCR a diario, "o incluso las vacunas en algunos casos".



"Necesitamos una ley del Estado que nos permita a las comunidades, como autoridad sanitaria, tener capacidad de imponer al menos la evaluación" de si un trabajador está contagiado o no.



En cuanto al profesorado, ha recordado que la Junta no puede obligar a la vacunación y, aunque "la inmensa mayoría" tiene la dosis, se ha pedido que a quienes no han querido se les desplace a otras tareas sin contacto directo con los alumnos o que se les pueda "monitorizar" diariamente haciéndose test.



El presidente andaluz, que ha desvelado que el miércoles se vacunará después de pasar la enfermedad a final de mayo, ha hecho un llamamiento a los "rezagados" y a quienes como él han tenido la enfermedad, ya que a partir de las 4 semanas se pueden vacunar.



Sobre la vacunación de los menores de 12 años, ha explicado que se tiene que esperar a la autorización de la Agencia Europea del Medicamento y del Ministerio de Sanidad, para hacerlo "cuanto antes", ya que ahora sí se dispone de vacunas.



Al ser preguntado sobre una posible eliminación de restricciones, Moreno ha recordado que se trata de una pandemia mundial con la que habrá que "convivir" durante los próximos años, por lo que hay que ser "muy prudentes" ante posibles apariciones de nuevas variantes, ya que en África la vacunación es del 2 % y en Asia del 9 %.



Asimismo, sobre la posibilidad de que se celebre en septiembre en Málaga la procesión magna o en octubre el traslado del Gran Poder a Tres Barrios, ha dicho que su deseo personal es que se pueda hacer, pero ha dicho que dependerá de la evolución de la pandemia y de que el Obispado considere que es oportuno realizarlo.



Moreno considera que seria una imagen de "normalización" ver a estas imágenes en las calles de Andalucía, por lo que le gustaría "ser optimista" con estos eventos: "Vamos a ser prudentes, pero espero y deseo que puedan ser realidad".

COMENTARIOS