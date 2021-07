Bravo critica "la reducción del 75% de la capacidad de inversión" que el Gobierno "impone"

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, se ha opuesto este jueves a la reciente decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de "imponer" a las comunidades autónomas una reducción del 2,2% al 0,6% del déficit que supone "una disminución de la capacidad de inversión del 75%, mientras que el Estado solo se aplica una reducción del 5% y tiene 50.000 millones de Fondos Europeos para inversiones".

Así lo ha indicado el consejero en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, en la que ha explicado que el Gobierno "ya ha cumplido su amenaza" de no dar fondos covid a las comunidades por "reducir" la capacidad de financiación "que ellos mismos no se aplican", además de "no reconocer en sus planteamientos que va a existir un gasto covid para el año 2022".

En este sentido, Bravo ha señalado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) ha recogido que el gasto covid "se va a consolidar y a continuar en un 40% los próximos años". "Sin embargo, el Gobierno nos plantea que reduzcamos un 75% y ellos solamente un 5% con la diferencia de que las comunidades cumplimos siempre nuestra tasa de referencia del déficit y, sin embargo, el Gobierno no", ha apuntado.

"No entiendo por qué ponen el foco en las comunidades cuando somos las que estamos atendiendo los problemas más importantes como son la sanidad, la educación y las políticas sociales, somos a las que se nos exigen los esfuerzos y, en todo caso, yo creo que debería de ser al revés, así que un poquito de autocrítica y que se apliquen una reducción de su gasto descontrolado", ha concluido.

Para compensar este ajuste, el consejero precisaba este miércoles en un comunicado que el Ministerio de Hacienda ha anunciado que va a proceder a la devolución del IVA pendiente de 2017 que no se compensó en 2019, y por el que Andalucía se vio obligada a interponer un contencioso-administrativo ante la "negativa" del Gobierno central a pagar los más de 500 millones de ese impuesto. La Junta recuperará por tanto 574 millones de euros, que sin embargo "han sido presentados por el Ministerio como una inyección extraordinaria para la comunidad".