Dejar el riesgo alto y bajar de los 500 ingresados, objetivos para final de mes

El Gobierno andaluz pretende reducir la incidencia acumulada por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, bajar de las 500 personas ingresadas por Covid-19 y “multiplicar” la vacunación, logrando inyectar 700.000 dosis esta misma semana. Se trata de los tres objetivos propuestos por el Ejecutivo de Andalucía, cuyo portavoz, Elías Bendodo, ha manifestado que “en una semana o diez días” la comunidad pueda bajar cerca de 20 puntos su tasa Covid y aliviar la presión asistencial en más de cien personas.

Según Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se quiere alcanzar a final de mes o principios de julio la meta del 70% de la población vacunada al menos con una dosis. Cuando acabe esta semana se habrán superado las siete millones de dosis puestas y actualmente hay un 60% de la población diana con una vacuna y un 37% con la pauta completa.

La Junta ha primado esta semana vacunar a las personas de entre 36 y 49 años, volver a llamar a los mayores de 50 que no tienen la dosis aún y organizar la segunda dosis de AstraZeneca para los mayores de 60 que ya tenían la primera.

También, Bendodo ha asegurado que el Gobierno andaluz “está estudiando” la posibilidad de poner segundas dosis a aquellos españoles que disfruten de sus vacaciones en verano en Andalucía.

Cuestionado sobre la medida que entra en vigor el sábado de que ya no sea obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre, Bendodo ha lamentado que el Gobierno de España no haya consultado este tema con las comunidades. Es más, ha apostado por que vaya desapareciendo el uso de la mascarilla “de forma paulatina” y ha pedido “responsabilidad”, sobre todo a los jóvenes, para que no se produzcan este fin de semana imágenes de grandes aglomeraciones en la calle de personas sin mascarilla.

Además, el portavoz del Gobierno andaluz ha anunciado que el comité de expertos se reunirá “en los próximos días” para valorar si se mantienen o no las actuales medidas restrictivas.

Por último, Bendodo ha “agradecido” a alumnos y profesores “su comportamiento” durante el curso escolar 2020/21, ya que ha finalizado con el 98,95% del total de centros educativos andaluces están libres de coronavirus.