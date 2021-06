Juan Marín urge a Montero a reformar la financiación autonómica

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha urgido este viernes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a reformar el sistema de financiación autonómica, porque "no sirve" únicamente con que la también portavoz del Gobierno haya "reconocido que tenemos una financiación que castiga a Andalucía".

Marín se ha pronunciado así, a preguntas de los periodistas en una atención a medios antes de recibir a la delegación de embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea acreditados en España, después de que la ministra portavoz reconociese este jueves, tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta, Juanma Moreno, que el sistema de financiación autonómica "penaliza" a Andalucía.

El vicepresidente de la Junta ha remarcado que, ya como consejera de Hacienda, María Jesús Montero reconoció que "Andalucía está infrafinanciada, que tenemos una financiación que castiga a Andalucía", pero ha criticado que "ella es la ministra de Hacienda" y "no hace nada".

"Está muy bien que lo reconozca, pero lo que hace falta es que, de una vez por todas, ponga en marcha una reforma de la Ley de Financiación de las comunidades autónomas donde el criterio poblacional, la renta per cápita o la tasa de paro realmente nos permita poder converger con el resto del territorio nacional", ha razonado Juan Marín.

Ha agregado que "no me sirve" que Montero "lo reconozca". "Lo que me sirve es que le pague a Andalucía la financiación que necesita para garantizar los servicios públicos fundamentales", algo que el actual modelo "no hace", según ha apostillado Marín.

De igual modo, y después de que la ministra portavoz aludiese este jueves al superávit financiero de las cuentas de Andalucía, el vicepresidente ha señalado que Montero "hace mucho tiempo que no viene a Andalucía a saber cuáles son los problemas de Andalucía ni le interesan".

En esa línea, ha remarcado que la gestión "eficaz" del Gobierno de PP-A y Cs entre los años 2019 y 2020 "ha permitido finalizar ambos ejercicios en equilibrio presupuestario o superávit", pero ha subrayado que, si la ministra "reconoce que hay una infrafinanciación, no puede decir en el mismo discurso que no hace falta" reformar el sistema "porque Andalucía tiene superávit", porque éste sirve para "pagar las deudas" de la anterior administración socialista, según ha concluido Juan Marín.