Bravo plantea aplazar la deuda de los ayuntamientos andaluces más endeudados

Cargando el reproductor....

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha propuesto este miércoles un plan para aplazar la deuda de los ayuntamientos andaluces más endeudados, en muchos casos "heredada de anteriores" alcaldías, para que puedan prestar los servicios a los ciudadanos, mientras que el PSOE y Adelante han pedido un plan extraordinario de financiación.



En la comisión de Hacienda del Parlamento andaluz, Juan Bravo ha informado de que hay "ayuntamientos con una situación financiera muy complicada, que paraliza y condiciona su actividad y lo acaban sufriendo los vecinos" y ha precisado que son fruto de una "herencia envenenada de una administración anterior".



Presentan una mala situación financiera Jerez, con el 385 % de deuda sobre el total de ingresos corrientes, y Jaén, el 450 %, así como también tienen largos períodos de pago a los proveedores de 387 días y de 645 respectivamente, ha expuesto el consejero según los datos de la autoridad de responsabilidad fiscal AiRef.



También tienen riesgo alto en sus cuentas los ayuntamientos de Los Barrios (Cádiz), con una deuda del 563 %; el de Ayamonte, del 115 %; La Línea de la Concepción (Cádiz) y Los Palacios (Sevilla); en riesgo moderado se encuentran Algeciras (Cádiz), con 208 % de deuda., y en riesgo bajo se sitúan Almonte, una deuda del 107 %; Isla Cristina y Sanlúcar de Barrameda.



De las 793 entidades locales andaluzas que presentaron documentación relativa a sus cuentas, 725 presentan estabilidad presupuestaria, es decir, que no tienen necesidad de endeudarse, y 614 tienen remanente de tesorería, según los datos facilitados por el consejero.



Los portavoces del PSOE, Antonio Rodríguez de Arellano, y de Adelante, Guzmán Ahumada, han criticado el escaso compromiso de la Junta con la financiación municipal y el representante socialista le ha pedido un plan extraordinario de transferencias a las entidades locales para afrontar los gastos sobrevenidos por la pandemia.



El consejero ha emplazado a estos dos grupos a que por "haber generado el problema" como anteriores responsables del gobierno andaluz colaboren ahora para que el ejecutivo central pague a Andalucía la deuda por infrafinanciación, que se eleva a 3.600 millones en cuatro años, y, si se consigue, la Junta liquidará proporcionalmente la deuda con los ayuntamientos por su participación en los ingresos autonómicos (Patrica).



En este sentido, el diputado de Adelante Andalucía ha cifrado en casi mil millones la deuda acumulada de la Junta con los ayuntamientos por la Patrica, que ha perdido peso en el presupuesto andaluz al pasar del 1,6 al 1,3 % entre 2014 y 2021.



El portavoz socialista ha censurado el "escaso compromiso" del ejecutivo andaluz con la financiación de los ayuntamientos y le ha preguntado si se beneficiarán estas entidades de los casi 700 millones nuevos que se han incorporado a los presupuestos autonómicos derivado de los fondos europeos React-UE.



El portavoz de Vox, Rodrigo Alonso, ha defendido el municipalismo, si bien ha precisado que no es partidario de solucionar la deuda municipal "regando de dinero público a los ayuntamientos" porque "no hay una máquina para imprimir dinero sino que sale del bolsillo de los ciudadanos" y, por tanto, ha precisado que tienen que recibir fondos en función de sus competencias y hacer una buena gestión.



El diputado del PP, Pablo Venzal, ha destacado la apuesta de la Junta por la financiación municipal con un aumento de la Patrica desde 2019 mientras que había estado congelado cinco años consecutivos y, además, ha reducido la deuda de 180 millones a nueve millones con los ayuntamientos y ha concedido ayudas por muchas otros planes de colaboración municipal.



El portavoz de Ciudadanos, Carlos Hernández, ha apoyado la propuesta del consejero de un plan de aplazamiento de deuda acumulada que "ahoga a los ayuntamientos" y ha resaltado el esfuerzo del gobierno andaluz en mejorar la situación financiera municipal.