La plantilla de Abengoa se concentra en su sede de Sevilla tras el concurso de acreedores

Los trabajadores de Abengoa han respaldado ese martes de forma mayoritaria la concentración convocada por los sindicatos ante la sede de la compañía en Sevilla para reclamar el mantenimiento del empleo tras la declaración del concurso de acreedores de la multinacional andaluza.



Aproximadamente un millar de trabajadores y delegados sindicales, entre ellos el director general de recursos humanos, Álvaro Polo, se han concentrado en el exterior de la sede de Abengoa en Palmas Altas para expresar su preocupación por la situación creada en la compañía a raíz del concurso de acreedores presentado la semana pasada.



Luis Francisco García, representante sindical, ha leído un manifiesto ante los trabajadores concentrados en el Campus de Palmas Altas, donde han asistido casi todos los empleados menos los que están en teletrabajo, ha reclamado soluciones para la viabilidad de Abengoa y un compromiso firme con el mantenimiento del empleo, que asciende a unos 13.500 en todo el mundo, de los que unos 3.000 están en Andalucía y de ellos unos 2.700 en Sevilla.



Ha destacado que los trabajadores de Abengoa son su "principal activo que ha permitido que la empresa sea un referente" internacional en muchos campos y, por eso, ha instado a los administradores del grupo a que "se pongan de acuerdo y salven el empleo".



En declaraciones a los periodistas Laura Rodríguez, presidenta del comité de empresa de Abengoa Energía, se ha mostrado muy satisfecha con la respuesta de los trabajadores en la concentración porque "jamás habían movilizado, y menos en oficinas, a tantos", avanzado que llevarán a cabo más manifestaciones y concentraciones pero no tienen cerrada la fecha porque "tienen que organizar a catorce comités de catorce centros distintos" e incluso prevé alguna más multitudinaria.



"No vamos a esperar a que ellos den pasos porque no sabemos dónde están los trabajadores en sus planes", ha afirmado.



En el mismo sentido, el secretario general de FICA-UGT de Sevilla, Manuel Ponce, ha expuesto la preocupación de los trabajadores por su futuro laboral tras el concurso de acreedores y suspenderse la junta de accionistas prevista para este jueves.



Ponce ha informado de que las federaciones de la UGT en Andalucía y en el resto de España trabajarán para que la Junta y otras administraciones se impliquen en el objetivo de asegurar la viabilidad de Abengoa.



Igualmente, el sindicato CSIF también trasladará las reivindicaciones de los trabajadores de Abengoa a todas las mesas de negociación en las que participa con las administraciones para "darle un buen empujón", ha declarado José Antonio Hidalgo, representante de esta central.



Ha destacado la unidad sindical en defensa de los intereses de Abengoa para que se mantenga el empleo que hay actualmente.