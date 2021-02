Bendodo: el Gobierno se ha convertido en una cerilla en un bidón de gasolina

El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha afirmado este sábado que el Gobierno de PSOE y Podemos "se ha convertido en una cerilla sobre un bidón de gasolina", ya que una parte "mira para otro lado" y otra "alienta" las protestas.



Durante su intervención en un acto del PP, Bendodo se ha referido a los altercados que se están produciendo en las principales ciudades de España -por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel- porque "una parte" del Ejecutivo "lo alienta, que es Podemos".



"Eso no es digno de este país", ha indicado el también presidente del PP en Málaga, que ha sostenido que los dos partidos que conforman el Gobierno central están "atacando" España y le están "haciendo daño" a la imagen del país.



Por ello, ha confiado en que "alguien ponga sentido común" en el Gobierno y en el PSOE porque "así no se puede seguir", ha advertido.



Para Bendodo, Podemos es un partido que "nació para protestar, no para gobernar", por lo que "ahora está en su salsa, con los líos que hay en las calles".



En el mismo sentido, ha dicho que la formación liderada por Pablo Iglesias "solo vale para protestar, no para gobernar", y ha expresado su deseo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se dé cuenta de eso".