No habrá desescalada a corto plazo hasta consolidar el control de la tercera ola

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha señalado este martes que no se tomará ninguna medida de desescalada en la comunidad hasta que esté "totalmente consolidado" el control de la pandemia en la tercera ola, por lo que no se ampliarán los horarios de comercios y hostelería "a corto espacio de tiempo".



Aguirre ha dicho en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que esta semana no se reunirá el comité de expertos y se mantendrán los parámetros actuales.



Ha explicado que se está consolidando el descenso de contagios, pero todavía se está en un periodo muy alto de ingreso hospitalario y de contagiosidad, a lo que se une la preocupación por las nuevas cepas porque podrían abocar a una cuarta ola: "De ahí que seamos muy prudentes a la hora de la desescalada", ha agregado.



La Junta no tiene previsto tomar ninguna decisión a corto plazo para ampliar los horarios de comercios y hostelería, sino que los mantendrá hasta las 18:00 horas hasta que constaten "que está todo claro y asentado" y que no hay ninguna subida que lleve a una posible cuarta ola en la comunidad.



Entre las precauciones para la desescalada está la generada por la cepa británica, mucho más contagiosa y que se calcula que será la predominante a final de febrero o principios de marzo.



Actualmente la Junta calcula que su incidencia es de un 20 o 25 por ciento en la comunidad, llegando al 40 por ciento en determinadas zonas como Cádiz o Almería.



Aguirre ha resaltado la bajada de la incidencia acumulada, que esta ahora en 451,08, reflejando "un claro descenso" porque es casi la mitad del pico de principios de febrero, aunque ha recordado que nadie puede "llevarse a engaño" porque se considera riesgo extremo todo lo que sea una incidencia superior a 250 por cada 100.000 habitantes.



Ha explicado que posiblemente dentro de una semana se esté "muy poquito" por encima de esa tasa de 250, "que es el corte importante".



El pico de la tercera ola casi dobló al de la primera, pero ahora la caída es "a plomo" mientras en las dos anteriores era progresiva, algo que Aguirre ha ligado al "aprendizaje" del sistema sanitario a la hora de tratar a los pacientes, ya que están menos tiempo en la UCI y en los hospitales.



Ha resaltado que este martes ha sido "la primera vez en muchos días" que se ha bajado de mil positivos confirmados, pero se han registrado 113 fallecidos que son "consecuencia" de los 8.000 positivos de finales de enero.



En función de los porcentajes que está arrojando la pandemia, con los positivos de este 16 de febrero se espera que las muertes dentro de dos o tres semanas ronden la quincena.