Castilla: "La fusión de Unicaja la van a pagar los de siempre"

La secretaria general de la Unión General de Trabajadores en Andalucía (UGT-A), Carmen Castilla, analizó la marcha de la economía de la región y la gestión de la crisis del Covid-19 en una entrevista emitida ayer en el programa 7 Economía de 7TV Andalucía.

Sobre 2020, el año que acabamos de dejar atrás, Castilla aseguró que "deja un balance muy negativo, no solamente desde el punto sanitario, ya que la irrupción del virus ha dejado entrever las costuras tan débiles que tiene el sistema público".

Una situación que la líder sindical atribuyó a los muchos años marcados por la austeridad marcada por los gobiernos del PP tras la crisis de 2008.

Castilla destacó la necesidad de proteger el empleo, tanto desde el sector público como del privado.

Así, por ejemplo, habló de la situación de Abengoa: "Hay que buscar ya una solución para que se mantenga como una gran empresa andaluza".

También pidió inversiones para el sector aeronáutico para no perder la capacidad y el empleo de calidad.

Igualmente, advirtió seriamente sobre los riesgos que entraña la fusión entre Unicaja, el único banco andaluz, y Liberbank. "No me gusta que se pueda perder la indentidad andaluza y me preocupa evidentemente cuántos despidos va a costar esta fusión. Al final van a pagar los mismos de siempre", afirmó.

En esta línea, la líder de UGT-A calificó de "abuso" los altos recibos de la luz que están recibiendo los andaluces por parte de empresas como Endesa en plena pandemia con la tasa de pobreza que existe: "No podemos dejar en manos de un oligopolio este sector".

Movilizaciones contra el Gobierno

Castilla defendió, por otra parte, las movilizaciones anunciadas por los dos sindicatos mayoritarios a nivel nacional el próximo 11 de febrero contra las reticencias del Gobierno central de subir el Salario Mínimo Interprofesional y derogar la última reforma laboral del PP. “Durante la pandemia los sindicatos hemos dado una muestra de responsabilidad absoluta. Hemos aparcado las reivindicaciones. Hemos arrimado el hombro, pero ya no podemos demorarlas más”, explicó.

La secretaria general de UGT-A pidió además que se alarguen los ERTE hasta que dure la situación de pandemia y lograr un gran acuerdo “para proteger el empleo”.

Insufiente al Gobierno andaluz

Sobre el Gobierno andaluz, Castilla mostró su disconformidad con la mayor parte de su gestión. “Es muy mejorable”, resumió.

Sobre las medidas para prevenir los contagios de Covid-19, la líder sindical criticó que el Gobierno de Juanma Moreno no haya sido más valiente y tomara decisiones para las que no necesitaba la aprobación del Ejecutivo central y centrarse, por el contrario, en buscar una permanente pelea entre administraciones con la intención de lograr un rédito electoral.

Sobre todo, Castilla descalificó al Gobierno autonómico por rebajar las restricciones durante las pasadas Navidades, cuando todo apuntaba a que la tercera ola, que actualmente está padeciendo gravemente la región, estaba formándose.