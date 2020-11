La Mesa del Parlamento aplaza la decisión sobre la crisis de Adelante

La Mesa del Parlamento ha acordado este miércoles aplazar para su próxima reunión la decisión definitiva sobre el conflicto del grupo de Adelante Andalucía y por tanto de determinar si su presidenta Teresa Rodríguez y otro siete diputados son tránsfugas como pide Podemos, su anterior partido



La decisión ha sido adoptada durante la reunión que ha mantenido el órgano de Gobierno del Parlamento a petición del grupo del PSOE-A, ya que una de sus miembros ha esgrimido que no ha podido leer el informe que los servicios jurídicos ha presentado a la Mesa relativo a la situación del grupo de Adelante, han confirmado a EFE fuentes parlamentarias.



Según los diputados afectados, el informe, de 18 páginas, le da "la razón", ya que expone entre otros argumentos que el Reglamento de la Cámara "no deja claro" que una portavoz parlamentaria tenga competencias para echar a los diputados de un grupo.



También sostienen que la baja de un diputado en un partido "no implica" la baja en el grupo parlamentario y que adoptar este decisión "vulnera" el derecho constitucional de los diputados sobre la representación de cargos públicos electos.



Teresa Rodríguez y los diputados afines, creen que sin entrar a valorar la conducta de los diputados de Adelante Andalucía, las normas antitransfuguismo de la Ley de Bases de Régimen Local no se pueden aplicar a los diputados del Parlamento de Andalucía, tal y como sostienen IU y Podemos.



Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, indican, al tiempo que recuerdan que los letrados insisten en que para ser considerado tránsfuga un diputado, tiene que acordarlo su grupo parlamentario.



Otras fuentes parlamentarias ha asegurado a EFE que, pese a estos argumentos, el informe resulta "ambiguo" en otras consideraciones a la hora de determinar la decisión final sobre los ocho diputados de Adelante Andalucía.



Según la información entregada en la Cámara por la portavoz de Adelante, Inmaculada Nieto (IU), Podemos dio de baja a Teresa Rodríguez, Ángela Aguilera y José Ignacio García el pasado 27 de octubre, el mismo día en el que se envió el escrito a la Mesa del Parlamento pidiendo su expulsión del grupo, que fue inicialmente decida el 28 de octubre y luego aplazada.



Nieto y Podemos sostiene que tres personas han tenido una doble militancia en Podemos y Anticapitalistas, cuando Podemos "lo prohíbe y están fuera de sus estatutos".



El 26 octubre es la fecha de baja de Diego Crespo, Luz Marina Dorado el 15 de junio, María Vanesa García el 17 de septiembre, María Gracia Gónzalez el 15 mayo e Ignacio Molina el 14 de septiembre, todas estas bajas voluntarias.



Tanto IU como Podemos consideran que las consideraciones presentadas a la Mesa avalan que sean considerados diputados no adscritos y que desde cualquier punto de vista está "acreditado" que se han servido del cargo público que ostentan para montar otra organización política, lo que consideran transfuguismo jurídico y político.