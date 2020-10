Marín aboga por aprovechar las TIC en la administración para "facilitar la vida"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha abogado este jueves por la "innovación, modernización, digitalización y agilización de la administración" aprovechando las TIC "que hoy tenemos a nuestra disposición para facilitar la vida a todos los andaluces".

Marín ha inaugurado el VII Congreso de Innovación Pública NovaGob 2020 que reúne, en esta edición de manera virtual por las restricciones del Covid, a cientos de profesionales del sector público y de universidades, laboratorios y empresas tecnológicas que desarrollan proyectos destinados a mejorar la relación de las administraciones públicas con la ciudadanía aprovechando las nuevas tecnologías.

"Esta pandemia nos ha hecho ver que necesitamos una modernización y digitalización de nuestra administración para que sea más inclusiva, más accesible, para que todos seamos capaces de seguir avanzando y garantizando todos los derechos democráticos a los que no podemos renunciar", ha dicho.

Ha añadido que la Junta de Andalucía está en esa línea de innovación, digitalización, de modernización y sobre todo de agilización de la administración, como se ha puesto de manifiesto a través del Decreto de simplificación administrativa.

Marín ha recordado que, en el marco de las competencias que ostenta en materia de Administración Local, la Consejería está desarrollando el Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local cep@al, una herramienta que se pondrá a disposición de "todas las entidades locales", de manera gratuita, para que puedan ofrecer a sus vecinos realizar digitalmente más de 600 trámites con sus ayuntamientos, desde empadronarse a concurrir a concursos y licitaciones, inscribirse en ofertas de empleo o solicitar una VPO.

El pasado julio, el vicepresidente firmó con las ocho diputaciones un convenio para impulsar su implantación en las entidades locales en una apuesta por la innovación y el papel cero en la administración desarrollada en colaboración con el Colegio de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local (Cosital), con el que ya se están desarrollando "comunidades de prueba" una vez diseñada la herramienta para su implantación por los ayuntamientos que lo deseen durante 2021.

Marín ha felicitado a los organizadores de NovaGob 2020 "por haber buscado una fórmula alternativa para poder celebrar este evento que en estas circunstancia aún cobra mayor sentido ya que lo que se busca es una Administración Pública que preste el mejor servicio al ciudadano".

"Me hubiera gustado que se hubiera celebrado en tierras malagueñas como estaba previsto y también me hubiera encantado estar con vosotros de forma presencial pero es importante poder mantener estos foros para poder debatir aspectos tan fundamentales como el que hoy os ocupa y tener la capacidad de adaptación que habéis tenido para reajustar todo y no renunciar a este evento", ha subrayado.

El VII Congreso de Innovación Pública, que nació en La Laguna y en 2018 viajó por primera vez a la Península (primero a Toledo y en la siguiente edición a Sevilla), se celebrará entre hoy y mañana.

Cuenta con el apoyo del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Fundación Democracia y Gobierno Local.

Durante dos días, centenares de profesionales de la innovación pública debatirán sobre seis ejes temáticos: gobernanza innovadora, digitalización, talento, inclusión, calidad democrática y gestión fácil.