La Junta propone aforo limitado para partidos selección y europeos en Andalucía

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha propuesto que, con un aforo limitado, pueda haber público en los partidos que la selección española de fútbol, uno femenino y otro masculino, jugará en Andalucía y en los de competiciones europeas del Sevilla, Granada y Unicaja de baloncesto.



Imbroda avanzó este lunes que su departamento está "trabajando" para que en esos encuentros pueda autorizarse el regreso limitado del público a las instalaciones deportivas, con un "aforo adecuado a lo que Salud Pública, lógicamente, vaya indicando" y con "todas las prudencias y cautelas" que sean "necesarias".



En un acto en la sede de la Fundación Cajasol organizado por Europa Press, explicó que han trasladado una "propuesta moderada" al departamento de Salud Pública de la Junta de Andalucía para que pueda ser una realidad esa recuperación del público, "de una manera gradual", en los espacios deportivos, empezando por estos "eventos excepcionales".





El consejero precisó que para los partidos de la selección en el estadio sevillano de La Cartuja, el España-República Checa de este viernes valedero para la Eurocopa femenina, y el España-Alemania de la Liga de Naciones previsto para el 17 de noviembre, han planteado acotar el aforo a unos 800 y 2.500 espectadores, respectivamente."Entendemos que en unas instalaciones como las del estadio de La Cartuja, con una capacidad para 60.000 espectadores", indicó, se cuenta con "suficiente espacio y distancia más que de sobra" para que pueda asistir ese restringido número de aficionados que han propuesto.Imbroda añadió que también tienen el mismo planteamiento para que pueda asistir público con "un aforo limitado" a los partidos del Sevilla en la Liga de Campeones, del Granada en la Liga Europa y del Unicaja en la Eurocopa de baloncesto, y que, "si todo va en orden", pretenden extenderlo "de manera gradual" a otras disciplinas deportivas.El consejero del Gobierno andaluz y exseleccionador nacional de baloncesto matizó, no obstante, que en Educación y Deporte están a la espera de la respuesta que obtengan de las autoridades de Salud Pública de la Junta de Andalucía sobre esta propuesta, algo que prevé que se produzca en breve.Basó este planteamiento de su Consejería en que "el miedo es otra pandemia" y dijo que, aunque "todas las prudencias y cautelas son necesarias", hay que "seguir viviendo; este virus no nos puede paralizar, que es lo que intenta, y creo que el confinamiento es un triunfo del virus", recalcó.Tras recordar los precedentes positivos en Andalucía con la Copa de la Reina de balonmano y la Copa andaluza de fútbol sala, que se celebrarán con un 30 % de público, Imbroda señaló que están pidiéndole al Gobierno de la Nación a que se pronuncie sobre la opción de ampliar esta experiencia a partidos de Primera y Segunda de fútbol y de la ACB, ya que es el competente y "todavía no se ha pronunciado".