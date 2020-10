Moreno abre este martes su primer Debate sobre el estado de la Comunidad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, abrirá el martes, con su intervención, el Debate sobre el estado de la Comunidad que se desarrollará ante el Pleno del Parlamento y que se prolongará hasta el miércoles.

El debate arrancará el martes, a las 12,00 horas, con el discurso del presidente, que no tendrá límite de tiempo. Este será el primer Debate sobre el estado de la Comunidad de Juanma Moreno desde que llegó a la Presidencia de la Junta en enero de 2019.

Una vez concluya su intervención, se suspenderá la sesión plenaria hasta las 16,30 horas, cuando intervendrán los portavoces de los grupos de la oposición de mayor a menor, esto es PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox. Cada grupo contará con un primer turno de 20 minutos, y tras la respuesta del presidente, un segundo turno de réplica de 10 minutos. Moreno cerrará cada turno de debate.

El miércoles, a partir de las 9,00 horas, será el turno para los dos partidos que sustentan el Gobierno andaluz, Ciudadanos (Cs) y PP-A.

Terminado el debate, se suspenderá la sesión para que los grupos dispongan de 30 minutos para presentar a la Mesa del Parlamento sus propuestas de resolución, un máximo de 35, que habrán de ser congruentes con la materia objeto del debate y no significar moción de censura al Consejo de Gobierno.

Además, la sesión continuará suspendida otra media hora para que los grupos parlamentarios puedan estudiar las propuestas del resto de grupos antes de decidir el sentido de sus votos.

Finalizados estos plazos, cada grupo subirá a la tribuna, también de mayor a menor representación, para exponer y defender sus propuestas en un periodo de no más de cinco minutos. Y por último, se votarán en el mismo orden de intervención, salvo las que propongan el rechazo global del contenido de la comunicación del Consejo de Gobierno, que se votarán en primer lugar.

Hace unos días, el presidente de la Junta expresó su deseo de que el Debate sobre el estado de la Comunidad sirva para alcanzar un consenso de la Cámara sobre los proyectos a financiar con los fondos que llegarán de la Unión Europea a España y que el Ejecutivo nacional trasladará a las comunidades, un asunto que será objeto de debate en la Conferencia de Presidentes que se desarrollará en el Senado el día 26 de este mes.

Ante esa reunión de la Conferencia de Presidentes, Moreno ha señalado que quería mantener antes el Debate sobre el estado de la Comunidad "para hablar de estos proyectos, de esos recursos y para llegar al mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas parlamentarias en Andalucía para acudir a esa reunión diciendo que desde Andalucía queremos estos fondos y los queremos para esto y esto otro", en definitiva, "para mejorar y sacar a Andalucía de la crisis en la que estamos como consecuencia del Covid-19".

Los partidos de la oposición han anunciado que pedirán explicaciones a Moreno en el Debate de la Comunidad sobre la gestión que está haciendo su Gobierno de la pandemia del coronavirus.

El arranque del debate del estado de la Comunidad se ha adelantado del martes al miércoles (día en el que estaba previsto que empezara) evitar la coincidencia con el inicio del debate de la moción de censura que va a defender Vox en el Congreso de los Diputados, que se desarrollará entre el miércoles y jueves. Esta alteración en el inicio del debate ha contado con el rechazo del PSOE-A.

CAMBIOS EN LA CAFETERÍA DEL PARLAMENTO

De otro lado, coincidiendo con el Debate de la Comunidad, que supone una gran concurrencia de personas en la Cámara, se ha decidido incrementar las medidas de seguridad en la cafetería de la institución, en lo que respecta sobre todo al mantenimiento de la distancia de seguridad.

Así, se han puesto indicativos en la barra de la cafetería con los espacios que se pueden ocupar y los que no, de tal manera que la ocupación total no sea superior al 50 por ciento. En cuanto a las mesas que hay en la cafetería, también se ha puesto indicativos con la ubicación de cada una de ellas, de manera que no se puedan mover de su sitio y se evite la agrupación de varias mesas.

Este incremento de la seguridad en la cafetería se visualizará especialmente a partir del martes, cuando se prevé una importante afluencia a la Cámara por el Debate la Comunidad, pero se mantendrán vigentes todo el tiempo que sea necesario con motivo de la situación de pandemia.