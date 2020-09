Moreno anuncia el plan 4.500 camas en hospitales

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento que ya se está trabajando en el plan 4.500 camas en hospitales andaluces para acoger a enfermos de coronavirus, mientras que la presidenta del Grupo de PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado que la pandemia se le ha "ido de las manos" desde que asumió las competencias, ya que en la última semana se han registrado las tres cifras de mayores contagios en la comunidad.

Moreno y Díaz han mantenido un bronco debate ante el Pleno de la Cámara en relación con la situación de la sanidad pública andaluza para afrontar la pandemia del coronavirus, sobre todo, en lo referido a la atención primaria.

El presidente de la Junta ha acusado a Susana Díaz de estar en esa vieja política de que cuanto peor para Andalucía y los andaluces, mejor para ella misma y para arañar un "puñado de votos".

"Yo estoy con Felipe González y me opondré con todas mis fuerzas a aquel que quiera sembrar la semilla de la destrucción con esta pandemia como ha dicho" el expresidente del Gobierno, según ha señalado Juanma Moreno, quien ha advertido a la dirigente socialista de que utilizar esta pandemia como "arma arrojadiza es una irresponsabilidad" y ha apuntando que él no lo ha hecho en ningún momento con el Gobierno central.

Moreno ha señalado que nadie, ni siquiera el Ministerio de Sanidad, supo anticipar que la segunda oleada de la pandemia llegaría antes de lo previsto y ha insistido en que su Gobierno continúa con su política de anticipación, de manera que una vez que ya se ha elaborado el plan 3.000 camas disponible en hospitales andaluces, ya se está preparando el plan 4.500.

"Tenemos encendidas todas las luces rojas y trabajamos para poner todos los medios al servicio a los andaluces", según ha indicado Moreno, quien ha apuntado que es consciente de que existe un problema en la atención primaria, cuyo presupuesto se ha incrementado en un 10,7 por ciento respecto al de 2018.

Moreno se ha referido al déficit de profesionales sanitarios, con una bolsa que se quedó a cero, y ha manifestado que Susana Díaz le dejó "deteriorada" la atención primaria, después de seis años como presidenta. "No me dejó un legado, sino una atención primaria triturada", le ha dicho.

Ha garantizado que su Gobierno está trabajando para ponerla al máximo nivel, intentando contar con profesionales suficientes, pero teniendo en cuenta que hay un protocolo superestricto sobre la presencialidad de los ciudadanos en los centros de salud debido a la pandemia.

Moreno ha advertido a Susana Díaz de que no se puede hacer política "fake" ni basada en la "mentira" y le ha reprochado que cuando todo el mundo es consciente de la difícil situación, se dedique a "echar más leña al fuego" y a generar "alarmismo" para "arañar un puñado de votos" y recuperar el poder.

Ha dicho que, por supuesto, todo es mejorable, pero no existen "varitas mágicas" y ha vuelto a instar a Díaz a plantear propuestas y a reunirse con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, para abordar la situación de la pandemia. "Pero no puede venir metiendo fuego a la situación porque es irresponsable, y no va con una persona que ha tenido el noble honor de ser presidenta", ha espetado a Díaz.

"SIN LOS DEBERES HECHOS"

Por su parte, la dirigente socialista ha manifestado que al Gobierno andaluz le ha cogido la segunda oleada de la pandemia "sin los deberes hechos", sobre todo, en lo que respecta a la situación de la atención primaria y a la necesidad de contar con más rastreadores de casos de coronavirus, al tiempo que ha denunciado que Andalucía sigue siendo la comunidad en la que se realizan menos PCR.

En este punto, ha pedido explicaciones a Moreno de por qué el resultado de una PCR en la sanidad pública está al cabo de siete días, frente a las 24 horas en la sanidad privada.

Ha dicho que la gestión del Gobierno andaluz está provocando que los andaluces tengan que esperar horas en las puertas de los centros de salud, mientras que el servicio Salud Responde se ha convertido en "Salud no responde".

Según la dirigente socialista, el presidente no quiere ver que la realidad es muy complicada y preocupante y se dedica a llamar "alarmistas" a los que advierten de ello. Ha recalcado que el hecho de que Andalucía sea la tercera comunidad con mayor número de contagios pone de manifiesto que la situación "se le ha ido de las manos" al Gobierno andaluz desde que asumió el mando.

"Desde el 1 septiembre ha habido 1.690 hospitalizados y 203 fallecidos. Tiene que tomar medidas urgentes le guste o no", ha dicho al jefe del Ejecutivo, al que ha pedido que abandone la "soberbia" porque evidentemente "no está en toda la razón".