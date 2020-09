Empresarios piden "certidumbre" y "dejar de abrir y cerrar la lata" de ERTE

El presidente de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva, ha pedido al Gobierno de España "certidumbre" y "dejar de abrir y cerrar la lata" de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para centrarse en "medidas" que no dejen "a nadie atrás".



En rueda de prensa, antes de asistir a la Asamblea General de a Confederación de Empresarios de Córdoba, Cuerva ha resaltado que sin "certidumbre" no hay "confianza", que es lo que "España necesita" ante un momento "muy difícil".



"No es de recibo que a 23 de septiembre estemos pensando la pequeña y mediana empresa si los ERTE serán prolongados y si mi sector estará dentro de la quiniela o no estará dentro de la quiniela", ha lamentado Cuerva quien ha abogad por el "diálogo social sincero y verdadero" para la "mejora del tejido productivo, del empleo y en definitiva de la sociedad".





Cuerva ha coincidido con el Gobierno en la idea de "no dejar a nadie atrás", pero ha resaltado que "no se pueden dejar a las empresas atrás" y es necesario ampliar los ERTE para las que "lo necesiten, estén en el territorio y en el sector en el que estén".Además, ha incidido en que la situación económica y de descenso de demanda de consumo es "evidente", por lo que el "ajuste al final se producirá en función de la situación económica, sanitaria y social", aunque ha defendido que a la empresa "no le gusta deshacerse de su bien más preciado que es el trabajador"."Proteger el empleo en mucha ocasiones puede ser ajustar la dimensión de la compañía", ha defendido Cuerva, quien ha argumentado que "prescindir desgraciadamente de tres trabajadores para mantener a otros diez no se si es una línea inadecuada o no para el mantenimiento del empleo".Por otro lado, ha valorado el acuerdo alcanzado "desde el consenso" para la implantación de la futura ley de teletrabajo, aunque ha matizado que el que se ha llevado a cabo durante el confinamiento "igual ha sido ficticio"."La complicidad y el acuerdo entre el trabajador y empresario es la esencia de la futura ley", ha subrayado Cuerva, quien ha considerado que hay que "intentar que sea atractiva" para incrementar "la competitividad y la productividad de la empresa".Por su lado, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha afirmado que España vive una situación de "enorme incertidumbre respecto a las posibilidades de rebrotes" y ha abogado por "mantener la serenidad y la calma" para generar "certidumbre" y un "espacio de estabilidad y seguridad".Ha añadido que los empresarios apoyan a las autoridades y a las administraciones en lo "más importante que es la salud de los ciudadanos", aunque ha insistido en que también hay que "pelear, luchar y sobretodo reivindicar la salud de las empresas".Finalmente, ha estimado que la pandemia ha llegado "sin libro de instrucciones" y no existen "fórmulas mágicas" para salir de la actual crisis, aunque ha defendido el "diálogo social" como una de las "mejores herramientas posibles" para lograrlo.