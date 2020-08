Marín fecha en septiembre la negociación del Presupuesto

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha indicado que los plazos apuntan a que en septiembre se pueda empezar a negociar los Presupuestos andaluces para el 2021 con los partidos de la oposición, a los que pide "altura" para que estas cuentas puedan salir adelante y no haya que prorrogar el Presupuesto del presente ejercicio.

En una entrevista con Europa Press, Marín ha explicado que, como ordenó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al consejero de Hacienda, Juan Bravo, ya se ha iniciado el trámite para la confección del proyecto presupuestario porque esta es una obligación que no iban a dejar de lado por estar afrontando la pandemia de Covid como "algunos pensaban": "Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y nuestro trabajo es elaborar los mejores Presupuestos posibles para la comunidad autónoma y para afrontar el 2021".

Actualmente, Hacienda ha pedido a los centros directivos de las consejerías sus líneas y proyectos de cara al 2021 a fin de hacer una valoración cuantitativa de los mismos a lo largo de agosto. Seguidamente, como ha explicado el vicepresidente, Bravo presentará primero el documento a Moreno y a él mismo porque "tenemos que debatir los Presupuestos dentro del ámbito del acuerdo de gobierno que tenemos PP-A y Cs y, a partir de ahí, continuará el procedimiento normal", empezando a negociarse en septiembre con el resto de formaciones.

En este marco, Marín ha dicho que no espera nada del PSOE-A porque "no se puede contar con este partido", mientras cree que Adelante Andalucía puede que plantee enmiendas "que incluso sean razonables y podamos encajar, como ya hemos hecho otras veces". De Vox espera que esté receptivo a poder valorar y estudiar la propuesta que presente Bravo.

En líneas generales, reconoce que serán unas cuentas "complicadas y muy difíciles porque no vamos a conocer las previsiones sobre el techo de gasto, las entregas a cuenta y el objetivo de déficit por parte del Gobierno de España antes de octubre, que no espero yo hasta noviembre, y eso va a hacer bastante complejo hacer ese trabajo".

"Tienen que ser unos Presupuestos enfocados a la recuperación económica y ahí valoro de forma muy especial el acuerdo de los sindicatos, de la patronal y del Gobierno andaluz, porque hay directrices que marcan también, precisamente, dónde tienen que estar los recursos para 2021-2022", ha señalado Marín, que asegura que dicho documento "no es un cheque en blanco sino una herramienta que nos tiene que servir para construir también estos presupuestos".

Con todo, señala que una de las "incógnitas" que hará que el presupuesto pueda cambiar es saber "qué va a hacer el Gobierno de España con la distribución de recursos", sobre todo de los fondos europeos que llegarán para hacer frente a las consecuencias del Covid.

En cualquier caso, espera que una vez que esté el borrador por parte de Hacienda y lo valore junto al presidente de la Junta, "a lo largo de septiembre habrá que ir trabajando en él y esperemos que antes de final de año podamos llevarlo al Parlamento y aprobarlo, sería lo razonable, empezar 2021 con un presupuesto aprobado".

No obstante, Marín insiste en que dependerá de los partidos de la oposición y ahí "el PSOE-A estará en la trinchera y dirá que hablemos solo con Vox, Adelante no sabemos qué posición tendrá", y en ambos tiene "muy poca esperanza de que cambien de actitud".

Sobre una posible prórroga de las cuentas, el vicepresidente cree que "no sería difícil afrontar el 2021 con el Presupuesto del 2020, porque en estas cuentas tenemos un crecimiento del 1,9 por ciento e incluso podría ser más positivo", si bien entiende que "no sería tan realistas" como unas cuentas confeccionadas acorde a la situación que se espera para el próximo ejercicio "y nos gusta hacer un presupuesto que después se ejecute, que no sea un brindis al sol como se ha hecho aquí durante muchísimos años".

ESTÁ CÓMODO CON TODOS

"Es preferible hacer el intento, espero que los grupos políticos estén a la altura y que al menos valoren, hagan sus propuestas, planteen su iniciativa o un presupuesto alternativo", ha agregado el líder de Cs para reclamarles que "no vayan con el no por el no, que es lo que lamentablemente puede suceder especialmente con el PSOE-A y no sé si con Adelante".

Tras desear que el PSOE-A "cambie de actitud en algún momento", Marín ha reseñado que Vox, en esta legislatura, "es mucho más útil para los andaluces que los socialistas", al tiempo que ha asegurado que tanto con esta fuerza como con las demás se siente cómodo.

"Me siento cómodo con todos, he negociado con todos", ha afirmado para recordar que ha sacado adelante presupuestos con el PSOE-A en la pasada legislatura, ahora con el PP-A y Vox y que también ha negociado con Adelante enmiendas que han incluido en las cuentas. Y así ha destacado que forma parte de un gobierno que ha cumplido sus compromisos con todos: "Aún así estoy convencido de que este año el escenario, a pesar de Covid, no va a ser muy diferente lo que fue los dos anteriores".

"ARRIMADAS ES ÚTIL, SUSANA DÍAZ QUIERE DERRIBAR"

Marín ha contrastado esta actitud de los partidos que están en la oposición en Andalucía a la forma de proceder de Cs en el Congreso de los Diputados, donde está haciendo "una oposición útil con solo diez escaños". "Aquí estamos en el Gobierno y lo que esperamos es que la oposición haga una oposición útil, esperamos sólo lo mismo que hacemos nosotros en la oposición, pero no lo recibimos", ha lamentado.

Marín cree que "no se puede ser más generoso que lo que lo ha sido el Gobierno andaluz con la oposición en todos los compromisos que hemos adquirido con ellos", subrayando que Cs es un partido que "entiende el momento y quiere ser útil de verdad, eso hace Cs en el Gobierno de España y lo que hacemos cuando gobernamos hacia la oposición".

"Encontramos una oposición muy diferente en Andalucía de la que Sánchez se está encontrando con Inés Arrimadas en el Congreso", ha proseguido el vicepresidente andaluz, que lamenta que aquí Susana Díaz pretende "derribar al Gobierno" mientras Arrimadas "va ser útil para los españoles para intentar que realmente este momento lo podamos pasar de la mejor manera posible".