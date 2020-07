Hacienda ingresa 2.044 millones a Andalucía por el primer tramo del Fondo Covid

El Ministerio de Hacienda ha efectuado este jueves el pago de 2.044 millones de euros a la comunidad autónoma de Andalucía, en concreto 597,61 millones con cargo al primer tramo del fondo Covid-19 y 1.446,59 millones de la liquidación del sistema de financiación autonómica del ejercicio 2018.

Para el conjunto de comunidades autónomas, el ingreso efectuado este jueves asciende a 13.000 millones, 6.000 del primer tramo del fondo Covid-19 para financiar el impacto de la pandemia y otros 7.073 millones correspondientes a la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2018.

Según destaca el Ministerio en un comunicado, estas transferencias muestran el compromiso del Gobierno con la financiación de las administraciones territoriales para garantizar que cuentan con los recursos necesarios para prestar servicios públicos de calidad a los ciudadanos durante la actual emergencia sanitaria.

Con respecto a la transferencia de 6.000 millones del Fondo COVID-19, se trata del primer tramo de dicho fondo no reembolsable que tiene en cuenta el impacto del virus en las comunidades. En concreto, en esta primera distribución computan los ingresos UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Las variables sanitarias son las registradas hasta el 30 de abril.

Por otra parte, entre las medidas adoptadas por el departamento que dirige María Jesús Montero para dotar a las comunidades de la liquidez necesaria en todo momento para hacer frente a la pandemia, estaba la posibilidad de que aquellas que así lo considerasen pudieran solicitar el anticipo del 50% de la liquidación de 2018. De este modo, se puso a su disposición anticipadamente hasta 5.500 millones que, en condiciones normales, no hubieran podido cobrar hasta ahora.

Así, del total de 10.730 millones de la liquidación de 2018 ya se habían abonado, a petición de algunas comunidades, 3.657 millones, por lo que este jueves se ha hecho efectivo el pago de los 7.073 millones restantes.

El Ministerio subraya que el Fondo Covid-19 supone la mayor transferencia de recursos del Gobierno central a las comunidades autónomas al margen del sistema de financiación. Se trata de un fondo no reembolsable que las comunidades no tienen que devolver y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado.

Este fondo está formado por cuatro tramos que tienen en cuenta las necesidades de financiación en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos. El tramo abonado este jueves es el primero de los dos que se distribuirán entre los territorios siguiendo criterios representativos del gasto sanitario y que suman más de la mitad del fondo con 9.000 millones.

Los ingresos efectuados se enmarcan dentro de las medidas del Gobierno para garantizar que las comunidades tengan recursos para hacer frente al impacto de la pandemia y puedan reforzar las políticas públicas. De esta forma, subraya Hacienda, "el Gobierno da un paso más en su estrategia de no dejar a nadie atrás, incluidas las administraciones territoriales".

El Fondo Covid-19 se suma a otros recursos ya aprobados por el Gobierno para financiar a las administraciones autonómicas. En concreto, las comunidades recibirán este año del sistema de financiación la "cifra récord" de 115.887 millones, un 7,3% más que en 2019, lo que supone 7.907 millones más, concluye el Ministerio de Hacienda.