Nueva protesta del sector del transporte escolar para exigir prórroga contratos

El sector del transporte escolar se ha vuelto a concentrar este lunes antes las delegaciones de Educación de Sevilla y Málaga para exigir la prórroga del contrato de rutas escolares, al igual que se ha hecho en otras comunidades como Extremadura, y el apoyo de las indemnizaciones desde marzo.



"Si no atienden estas peticiones será la muerte del sector", ha asegurado en un comunicado la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (FEDINTRA).



La citada organización ha contrapuesto la situación del sector en Andalucía con la de Extremadura, donde se ha renovado el contrato del transporte escolar para el próximo curso 2020-2021 "estando en las mismas circunstancias que actualmente se encuentra el transporte escolar en Andalucía, es decir, con un contrato que finalizaba en este año y que se encuentra paralizado desde el 14 de marzo de 2020" a causa del estado de alarma por la crisis del coronavirus.





"La Junta de Andalucía quiere hundir al sector del transporte escolar en Andalucía", ha sostenido el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez, que ha subrayado además que en Extremadura, Galicia, Cataluña, Castilla-León, Navarra, Madrid, Aragón y Cantabria se han iniciado los trámites para el pago de las indemnizaciones que corresponden a las empresas tras la suspensión del contrato el pasado mes de marzo.Empresas y trabajadores se han vuelto a concentrar ante las sedes de las Delegaciones de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla y Málaga, donde se ha escenificado el "entierro" de las empresas de transporte que realizan las rutas escolares si los contratos no son prorrogados.Para Fedintra, la Agencia Pública de Educación es un instrumento de la Administración "carente de sensibilidad" en los momentos actuales, ya que "con su actitud va a propiciar la desaparición de las pequeñas y medianas empresas del sector del transporte".Se trata de empresas familiares que "no van a poder sobrevivir", ha insistido el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez, tras recordar que otras comunidades autónomas asumirán hasta el 80 % del pago de los contratos del transporte escolar."Si en Extremadura son capaces de mantener los contratos de transporte escolar con una prórroga adicional y además han agilizado los trámites para el pago de las indemnizaciones, ¿por qué en Andalucía no es posible y tan solo se plantean una indemnización absolutamente insuficiente tras la suspensión del contrato?", se ha preguntado.Sin la renovación del contrato escolar para el próximo año, la viabilidad económica de las quinientas empresas de transporte que hay en Andalucía está "en el aire", ha advertido, y ha denunciado que se están "poniendo en peligro" hasta 11.000 puestos de trabajo en la comunidad.