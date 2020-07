Marín: Las vidas importan más que resultado económico de un establecimiento

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha subrayado este viernes que "las vidas importan más que cualquier resultado económico de un establecimiento", por lo que ha insistido en que se limitarán las horas o se cerrarán los locales de ocio nocturno si fuera necesario.



"Se pondría el grito en el cielo y se echarían las manos a la cabeza si tuvieran que cerrar todos", ha manifestado al ser interpelado al respecto en Almería, donde ha dicho que las medidas del Gobierno andaluz han mostrado su éxito en "base a informes de expertos" dando pie a unos "resultados sanitarios óptimos en comparación con el resto de España y Europa".



Así, ha señalado que si el informe que reciba la Junta de Andalucía el próximo lunes, que será llevado un día después al Consejo de Gobierno, determina que hay que reducir los horarios o cerrar estos negocios, "se hará".





"Podrán poner el grito dónde quieran ponerlo, pero por encima de cualquier interés está el salvar vidas y eso no lo vamos a poner en riesgo en Andalucía", ha recalcado.En este sentido, ha indicado que los informes ya apuntan a una probabilidad de contagios hasta un 20 % superior en espacios cerrados de ocio nocturno frente a aquellos abiertos, y ha incidido en que a "determinadas horas", como "fruto de la prolongación de la fiesta nocturna", se pueden producir comportamientos de riesgo."Especialmente entre la población joven", ha apostillado tras lamentar que este colectivo parece "no asumir" los riesgos de contagio derivados de sus conductas.Preguntado, por otra parte, sobre el posible cierre de fronteras de Francia, ha augurado que puede afectar al sector turístico andaluz aunque en menor medida: "Evidentemente nos repercutirá a todos, pero a Andalucía menos que a otras comunidades", ha señalado.En esta línea, ha subrayado la "complicada" situación en Cataluña y la "legitimidad" del Gobierno francés para llevar a cabo esta medida que, no obstante, espera no se concrete.Con todo, ha apuntado que Andalucía no está recibiendo mucho turismo internacional, aunque los datos de ocupación están por encima de la media española, por ejemplo del 40,6 % en Almería frente al 30 % español, en lo que turismo de sol y playa se refiere.Ha agregado que la restauración tiene picos de entre el 75 y el 100 %, en función de la provincia, y que el turismo de interior se encuentra también casi al 100 % en muchas provincias, dado que es un "turismo de proximidad, de andaluces que viajan por Andalucía o de españoles que viajan por Andalucía".Por ello, cree que el cierre francés podría afectar más a zonas como la Costa del Sol, que "viven más del turismo internacional", pero no tendrá tanta incidencia en el conjunto andaluz, que seguirá trabajando "en el turismo de cercanía, interior".