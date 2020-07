El gerente de la limpieza de Málaga cobrará más que el alcalde

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, consejera delegada en Limasam por este grupo municipal, ha lamentado que “la actividad de la empresa municipal de limpieza ha arrancado despilfarrando dinero de todos los malagueños”. Así lo ha manifestado la edil tras la aprobación de las bases para la contratación del responsable de esta empresa pública durante el Consejo de Administración de este martes, en el que se ha aprobado su sueldo, “la friolera de 110.000 euros, una cantidad superior a lo que percibe el propio presidente de la Junta de Andalucía, el alcalde de Málaga y el presidente de la Diputación”. El PSOE ha votado en contra porque consideran que “no es un sueldo ajustado al perfil y a las actuales circunstancias”, ha declarado Begoña Medina.

Sin embargo, la aprobación de estas bases ha salido adelante con los votos de los grupos municipales con mayoría en el Consejo de Administración de Limasam, que son PP y Ciudadanos. “Hoy se ha aprobado un nuevo cargo de confianza del equipo de gobierno y ya van 79. Vemos que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha preocupado más por la economía de 24 nuevos afines, que representarán un gasto superior al millón de euros, mientras que las familias y empresas malagueñas aún no cuentan con medidas anticrisis, ya que no se ha presentado ningún plan de ayudas fiscales”. Por el contrario, “los negocios se están viendo ahogados por la presión fiscal del consistorio durante este año”, ya que los recibos del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) siguen llegando a los hogares y la plusvalía por herencia no se está eliminando gradualmente, como prometió el alcalde”, ha expresado la viceportavoz socialista.

Los socialistas sí han podido pactar algunos cambios en el pliego para el concurso, “para defender los derechos de quienes presentan su candidatura a este proceso”. Medina ha explicado que “ahora el equipo de gobierno deberá informar sobre las personas que van a componer la mesa técnica de selección del nuevo trabajador, puesto que antes no figuraba esta exigencia en el pliego. Además, cualquier persona que no esté de acuerdo con el resultado de la selección podrá reclamar. Antes no cabía esa posibilidad”, ha añadido la viceportavoz socialista. También, el plazo de presentación de candidaturas se amplía hasta el 26 de agosto.

Aún así, la concejala socialista considera que “el sueldo es desmesurado”. Por establecer una analogía, la gerente de la empresa pública de limpieza de la ciudad de Sevilla, que cuenta con una estructura idéntica en una ciudad con mayor número de población cobra 80.000 euros según el Portal de Transparencia, “20.000 euros menos para realizar el mismo trabajo”. Para Medina, “mal empieza la limpieza pública en nuestra ciudad si una parte del ahorro que obtendremos se despilfarra en poner un sueldazo a su gerente”, ha exclamado.

La viceportavoz socialista ha expresado que la municipalización de la empresa de limpieza en Málaga “ha sido un duro camino que no puede permitirse tener puntos negros como los sueldos astronómicos”. Así, Begoña Medina recuerda que el PSOE “lleva desde 2003 exigiendo la necesidad de municipalizar LIMASA, sabiendo que supondría un ahorro de 12 millones de euros que se invertirían en contratar más personal para limpiar las calles de Málaga y disponer de una flota completamente nueva que acabe con los constantes problemas que actualmente tienen. Pero no para engrosar la factura de gastos colocando a afines a los partidos que gobiernan en Málaga”, ha sentenciado la responsable socialista.