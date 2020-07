Cs pide un plan de mejora para los kioscos del Paseo de la Ría

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs), Guillermo García de Longoria, ha solicitado este lunes al Ayuntamiento de la capital que coordine con el Puerto de Huelva un plan de mejora de los espacios de hostelería y restauración para los diez kioscos existentes en el Paseo de la Ría.

En este sentido, García de Longoria ha destacado que "se diseñaron mal, no dan respuesta a lo que se necesita y que, además, no son rentables para los concesionarios que tienen que pagar mucho dinero por la licencia que sólo pueden trabajar durante unos pocos meses y que no pueden ofrecer el servicio que quisieran a los ciudadanos", según ha indicado la formación en nota de prensa.

García de Longoria, ha anunciado que van a preguntar en el próximo pleno municipal al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, "qué gestiones ha hecho como miembro del Consejo de Administración del Puerto y qué idea tiene planteada para esta zona".

Cs elevará esta pregunta después de que el pasado mes de enero se apoyara la moción de Ciudadanos para que de la mano de los profesionales del sector, se realizaran las actuaciones de mejora, reforma y ampliación de los kioscos, con el objetivo de consolidar la actividad hostelera, además de estudiar la instalación de zonas de fitness al aire libre para fomentar la práctica del deporte y consolidar la categoría de paseo biosaludable "y nos tememos que no se haya hecho nada en estos seis meses".

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Huelva, que ha estado acompañado de la viceportavoz municipal, Noelia Álvarez, ha señalado que "nos hubiese gustado que se hubiera hecho antes de las obras de arreglo para solventar los desperfectos en el suelo que se están realizando en el Paseo de la Ría conjuntamente con la ampliación de los kioscos".

Esto, ya que "estas obras son otro elemento negativo para los propios concesionarios puesto que se ha hecho en una época en la que más afluencia de público tienen estos bares y nos hubiera gustado que se hubiese realizado a la par el estudio de necesidades y de infraestructuras hosteleras para que hagan de la ría un lugar atractivo no sólo para pasear sino para hacer promocionar la extraordinaria gastronomía onubense", ha aseverado.

García de Longoria ha señalado que "vamos a tener que volver a insistir en el pleno al alcalde Gabriel Cruz porque el Paseo de la Ría necesita que se arregle el problema que tiene con los kioscos llegando a un acuerdo con las concesionarias para poner en marcha unas infraestructuras adecuadas con el fin de que sea rentable todo el año ya que desde Cs consideramos que se trata de uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene la ciudad, que se unirá a la oferta que se va a poner en marcha en el Muelle de Levante".

"Es una oportunidad que tiene Huelva, en la que se está hablando de una campaña de promoción turística, y en el Paseo de la Ría sólo queda un bar de los diez que se pusieron en marcha", ha concluido.