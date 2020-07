Tras las huellas de los represaliados en Jimena

El viejo cementerio de Jimena de la Frontera alberga, según las estimaciones de los historiadores, entre 35 y 70 cuerpos de represaliados durante la Guerra Civil, entre ellos hombres, mujeres y niños, muchos de los cuales cometieron el único delito de acudir a mítines o votar a partidos o sindicatos durante la Segunda República.



Hasta este punto del municipio gaditano llega ahora el trabajo de investigación y exhumación del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Años antes, ya impulsaron la exhumación de la fosa de El Marrufo, próxima a Jimena, donde lograron recuperar 28 cuerpos, siete de ellos de mujeres, todos con signos de violencia, maniatados con alambres y con el tiro de gracia.



En el 2012, lograron darle digna sepultura en el cementerio de La Sauceda, restaurado al efecto. Como entonces, cuando logró identificar y enterrar a su abuelo y al hermano de éste, el presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Andrés Reboilledo, impulsa los trabajos que han permitido encontrar ya una decena de cuerpos en dos fosas del cementerio de Jimena.



Se trata de una segunda fase de este meticuloso trabajo de reconstrucción y reparación histórica en el municipio. "Teníamos claro la cantidad de gente que fusilaron aquí. Después de tres años de prospecciones y catas, estamos dando con lo que estábamos buscando", explica.



Los fusilamientos a manos de tropas franquistas en Jimena se produjeron en tres oleadas de represión. La primera tuvo lugar entre septiembre y octubre de 1936, tras los primeros días de la toma de Jimena, cuando, tras varios días detenidos, se fusilaba por las noches a las personas que eran denunciadas por los falangistas.



La segunda se produjo en 1937, cuando regresaron muchos huidos a la carretera de Málaga, que habían confiado en la consigna de Franco de no fusilar a quienes no hubieran cometido delitos de sangre.



La última aconteció al final de la guerra, en 1939, cuando muchas personas regresaron del frente o de haber permanecido ocultos en el monte.





En todos los casos, el viejo cementerio de Jimena fue uno de los principales escenarios de la represión. "Los subían andando, calle arriba desde la plaza del juzgado viejo hasta el castillo. En el pueblo se escuchaban los gritos de los represaliados por el camino. Algunos, antes de cruzar el arco del castillo, se negaban a seguir y eran asesinados allí mismo", explica Andrés Rebolledo.



Más de ochenta años después, los trabajos de exhumación buscan ahora las huellas de aquellos crímenes. Entre las víctimas de cuyo fusilamiento allí se tiene noticia, el Foro cuenta con la posibilidad de encontrar los restos del abuelo y dos tíos abuelos de Pascual Collado, exalcalde del municipio; de la madre del poeta Diego Bautista Prieto; y también de un joven de 15 años, del que se tiene noticia de que fue fusilado en el castillo por haber asistido a un mitin.



Ocho años después de haber cerrado la herida de El Marrufo, el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar sigue incansable su trabajo, y busca seguir desentrañando el dolor por la pérdida de muchos represaliados en Jimena.



"No sólo se ven huesos. Ves historias de vidas, personas que dejaron viudas, huérfanos, que tenían ilusiones, sueños… Y todo, no sólo la vida, fue arrebatado. Y eso se siente cuando se escarban cada uno de los cuerpos. Con eso es con lo que hay que quedarse", señala Andrés Rebolledo.



Los diez cuerpos ya encontrados llevan el sello en el tiempo de la represión: Cráneos aplastados, suelas encima de cráneos... Sin embargo, los trabajos no han hecho más que empezar, ya que aún se está exhumando sólo en un tercio del patio, por lo que se estima que la primera fase concluya en septiembre.