¿Te gustaría tener buenas expectativas laborales para ti o tu familia y desarrollar nuevas ilusiones personales? Estás de enhorabuena porque ya puedes aprender alemán en directo Online, desde cualquier lugar y con garantías, con expertos especializados en la enseñanza de alemán desde 1999 para todas las edades y todos los niveles.

Como alumnado de DADO Deutsche Akademie, gozarás también de múltiples ventajas como clases Online en grupos reducidos para asegurar una alta participación y un adecuado desarrollo oral, así como una buena pronunciación, clases adicionales gratuitas: Webinars hasta 6 meses tras tu inscripción, un interesante Blog, un servicio de consultas tanto administrativas, técnicas como pedagógicas y cuando hayas cogido una buena base, podrás también solicitar, sin recargo alguno, una estancia enel centro colaborador de Deutsche Akademie en Berlín (consideradocomo uno de los mejores y más bellos en Alemania) en el que poner en práctica tu aprendizaje. Por otro lado, te harán llegar un material moderno, variado e interactivo que te permita profundizar adicionalmente en casa y practicar en el horario y la intensidad que tu desees, con su correspondiente Feedback por parte de tu docente. Lo que en Deutsche Akademie, llaman Feedforward, porque como decía Goethe: “enseñar es fundamental, pero motivar lo es todo”.

Comprobarás que además de poder acceder a una prueba de nivelgratuita, encontrarás una atractiva oferta de cursos de alemán online, con múltiples horarios a escoger para tus clases de alemán vivenciales en directo Online, con profesorado nativo licenciado y especializado en enseñar su lengua materna, es decir, alemán. Se trata de un equipo experto que está en constante formación para ofrecerte la más avanzada pedagogía y un seguimiento personalizado y de consultas adicionales para que consigas tus objetivos personales satisfactoriamente.

Ventajas de los cursos de alemán online en Deutsche Akademie

En DADO Deutsche Akademie tienen claro que aprender una lengua es mucho más que acumular conocimiento de vocabulario y gramática. Se trata, en primer lugar, de poder comunicarse satisfactoriamente en un registro adecuado que nos abra puertas allá donde vayamos. Además, la Neuropedagogía ha evidenciado que cuando se involucra al alumnado, encuentra un sentido, es guiado y disfruta participando, retiene lo aprendido a largo plazo.

Otra gran ventaja es que DADO Deutsche Akademie für Deutsch Online combina los objetivos oficiales según el MCER (Marco Común para lenguas del Consejo de Europa) con tus intereses personales y es centroexaminador oficial Telc con sede en Frankfurt con lo que te preparará para exámenes oficiales, con la posibilidad de presentarte en su sedepresencial o cerca de tu lugar de residencia en el centro que te indicarían. De esta forma, no sólo te enseñan alemán, sino que te facilitan suasimilación en la misma clase a través de una práctica activa y comunicativa de la lengua que te hace sentirte en el mismo país,motivándote a comunicarte desde el inicio en un contexto creíble de inmersión y con ayudas para facilitarte aprender con facilidad, siendo capaz de deducir las reglas gramaticales desde tu propia capacidad comunicativa adquirida y, no al revés, como suele ser costumbre. Por lo tanto, aprender en Deutsche Akademie te llevará no sólo a desarrollar todas las competencias con rapidez, sino también a disfrutar de cadaclase, adquiriendo una adecuada competencia lingüística, fonética ycultural que te abrirá las puertas tanto a nivel personal como profesional.

Próximo inicio de cursos: 20 de julio. Plazas limitadas. Promoción especial hasta el 12 de julio. ¡Esta es tu oportunidad de apuntarte a clases de alemán online! y abrirte puertas hacia un futuro mejor.